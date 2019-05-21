跨越禁止變換車道線害女癱瘓 法官判賠1940萬

2019-05-21 14:13

〔記者王定傳／新北報導〕從事外送工作的江姓男子，前年開車時跨越禁止變換車道線，行駛至右側機車專用道，害阮姓女子跌倒，腦部受損、半側肢體偏癱、無法言語，須仰賴他人全日照顧、抽痰，被害者提出求償2417萬餘元，江男對求償項目及金額均無意見，新北地院法官扣除被害者已領取的176萬保險金後，判江男賠償1940萬餘元。

本案發生於2017年10月13日凌晨，江男開車沿新北市蘆洲區環堤大道往五股方向行駛，行經環堤大道310452號燈桿前，突然跨越禁止變換車道線，行駛至右側機車專用道，不慎撞擊右前方的歐姓騎士，歐男跌倒後，機車失控倒地滑行，又撞擊騎車載著妻子阮女的蔡男。

後座的阮女（現年35歲）跌倒，受有頭部外傷、顱內出血及硬腦膜下出血併重度昏迷，至今仍四肢無力、長期臥床、無法言語，須仰賴他人全日照顧、抽痰。

被害者提告，刑事部分，一審新北地院依過失傷害致人重傷罪，判江男5個月徒刑，目前上訴由二審法院審理中。

被害者並提出刑事附帶民事求償2417萬餘元；對此，被告江男主張，他承認本件刑案所認定犯罪事實，但因檢察官提起上訴，迄今尚未判決確定，對被害者請求賠償的項目與數額均無意見。

法官審理後判江男賠償被害者醫療費、看護及護理之家費用、未來看護或護理之家費用、未來尿布費用、復健車程交通費用、勞動能力減少損害及精神慰撫金等共2117萬餘元，扣除已領取的176萬餘元保險金，仍須給付1940萬餘元，可上訴。

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