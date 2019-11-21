美學者：中共鐵腕治新疆 重蹈毛澤東時代覆轍

2019-11-21 03:43:01

〔中央社〕紐約時報日前披露中共內部文件顯示，部分新疆官員因反抗鐵腕治理政策而落馬。美國學者米華健直言，中共整肅這些官員，形同吞噬自我、與現實脫節，走回毛澤東時代的老路。

紐時取得逾400頁關於治疆政策的中共內部文件，16日刊登長篇報導，揭露中共總書記習近平等高層指示，促使新疆建設拘留大批維吾爾族人的再教育營。即使對外使用職業訓練名目，政府內部仍坦承拘留計畫拆散家庭，且有擔心適得其反的官員勇於抵抗。

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曾著有「絲綢之路」（The Silk Road: A Very Short Introduction）等新疆專書的美國喬治城大學歷史系教授米華健（James Millward）投書紐時表示，這批文件同時揭露中共強大力量與根本弱點。

他表示，從文件可見，中共能圍捕並無限期拘留數十萬人，強迫新疆其他公民噤聲、官員服從。但有官員默默抵抗上級政策，如今更有人洩漏這批內部文件。中共整肅不聽話的官員，不僅吞噬自我，也向專業宣戰，失去掌握新疆地方情勢的第一手資料。

米華健寫道：「如同毛澤東時代，中共再次與現實脫節，扼殺治理所需的訊息。」

中共內部文件顯示，2014年春季新疆爆發連串恐怖攻擊，是中共治疆政策重大轉捩點之一。米華健指出，過去中共思維是發展經濟、改善人民生活水準可消除異議；2014年新疆連環恐攻後，習近平拋棄前述思維，認定光靠物質不足以壓制新疆境內的分離主義情緒。

習近平因而宣告須透過精神手段改變新疆穆斯林思想，展開大規模思想灌輸計畫，對抗習近平與中共口中的「病毒」與「宗教極端思想」。

中共新疆自治區黨委書記陳全國2016年8月上任後兩年間，約35萬人被捕並遭起訴，逾100萬名維吾爾與哈薩克族人遭法外拘禁、接受思想灌輸。部分被拘留者之後調往與再教育營相關的工廠，被迫從事低薪甚至無薪勞動。

米華健認為，這批「新疆文件」揭露漢族官員抵抗中共鐵腕治疆政策的細節頗令人玩味，其中一人是曾奉命管理新疆喀什地區莎車縣、最後遭拔官的王勇智。

米華健寫道，王勇智斥資1.8億美元在莎車縣建造拘留營和其他維安設施，並拘留2萬多人，或許不該被視為英雄。但王勇智最終釋放逾7000人，遭中共懲罰並以貪腐罪名指控。根據中共內部文件，王勇智在自白中直言外人對新疆在地情況欠缺了解。

王勇智認為長期拘留不會讓維吾爾族人愛戴中共，並在認罪書中批評上級「好高騖遠」，「決策部署與基層實際差距大，不能照搬照套」。

除王勇智外，「新疆文件」還披露曾任中共阿克陶縣委書記的谷文勝同時期遭拔官。米華健表示，文件未提及這些漢族官員是否因良心發現而反抗中共在新疆大規模拘留穆斯林的政策，但至少顯示這些官員基於現實理由反抗，卻因此遭受懲罰。（編輯：林治平）

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