受國際譴責壓力 中共祕密將2千多維吾爾人轉押河南省監獄

2019-07-22 19:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府被質疑在新疆實施高壓統治，引發國際批評，根據《寒冬》雜誌獨家報導，知情人士透露，2000多名維吾爾人被轉押到河南省2座省級監獄，面臨終身監禁，據指稱，「只要獄警認為哪個人不聽話，隨時可以擊斃。」

中國國務院昨（21）日發布《新疆的若干歷史問題》白皮書，堅稱自漢代開始，新疆就是中國版圖的一部分，為神聖而不可分割的領土。《寒冬》雜誌今日刊文指出，新疆已有約300萬維吾爾和其他少數民族穆斯林被關押在「教育轉化營」。

報導指出，中共因「侵犯人權」議題受到國際關注、譴責，而「秘密」將其中2000多名新疆維吾爾人轉押河南省2座省級監獄，甚至在轉押行動前，大幅改造監獄設備、增加獄警人數，並要求涉案人簽署「保密協議」。

知情人士透露，這些維吾爾人24小時都戴著手銬和腳鐐，單獨被關押在高危險監區或是重刑犯區，「只要獄警認為哪個人不聽話，隨時可以擊斃。」並補充，「這些人面臨終身監禁，不判刑、不定罪，讓他們在監獄裡自生自滅。」

中共中央辦公廳、國務院辦公廳4月簽下《關於加強和改進監獄工作的意見》祕密文件，內容為，監獄應深化「去極端化」工作，嚴格管理「危害國家安全罪犯」、「邪教」以及重大社會影響者。

對此，文件中甚至強調，「加強對新疆地區監獄的政策支持」。1位監獄的知情人士指出，維吾爾人與其他受押者隔離，且經常遭到毆打，所有受刑人遭「心理壓力」而被迫認罪、再教育，認同中國國家主席習近平「中國特色社會主義思想」。

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