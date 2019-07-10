不信任官方說法！22國聯合呼籲中國停止迫害新疆人權

2019-07-10 23:35

〔即時新聞／綜合報導〕國際非營利組織「人權觀察」（HRW）表示，有22個國家10日發表聯合聲明，要求中國停止對新疆穆斯林進行大規模、任意的拘押，還有任何侵犯人權的行為。人權觀察指出，這是國際「前所未見的舉措」。

「人權觀察」日內瓦辦公室負責人費雪（John Fisher）表示，有22個國家對新疆穆斯林的處境表達關切，指中國應該為他們遭受的恐怖遭遇負責，並呼籲中國和聯合國人權事務高級專員、聯合國專家合作，允許他們進入新疆進行「有意義的訪視」，定期回報當地情況。

費雪表示，這份聯合聲明不僅對新疆人民極為重要，對世界各地仰賴聯合國人權理事會向大國問責的人們同樣意義非凡。

人權觀察表示，今年3月在進行普遍定期審議（UPR）、評估所有聯合國成員國的人權狀況時，中國極力壓制批評聲浪，企圖操弄審議程序，還威脅各國代表團「顧及雙邊關係」，建議不要出席1場有關新疆人權問題的討論會。現在，許多國家要求獨立的國際調查，顯示中國有關新疆局勢的官方說法備受質疑。

另外，相較於2016年3月由美國領頭，在人權理事會上針對中國發布的12國聯合聲明，這一次的簽署國激增至22國，分別為：澳洲、比利時、加拿大、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、冰島、日本、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、荷蘭、紐西蘭、挪威、瑞典、瑞士、英國、奧地利、愛爾蘭和西班牙。

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