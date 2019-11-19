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中國批禁蒙面法違憲判決 香港基本法起草人霸氣回擊

中國人大抨擊香港高院裁決，還稱只有人大可以解釋香港法律是否違憲，《基本法》起草人李柱銘（中）回應表示，中國法工委「觀念錯誤」，對香港的法治產生「嚴重的衝擊」。（資料照，法新社）

中國人大抨擊香港高院裁決，還稱只有人大可以解釋香港法律是否違憲，《基本法》起草人李柱銘（中）回應表示，中國法工委「觀念錯誤」，對香港的法治產生「嚴重的衝擊」。（資料照，法新社）

2019-11-19 23:13:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國人大常委會法工委發言人臧鐵偉今（19）日稱，香港高等法院對《禁蒙面法》違憲的裁決，嚴重削弱特首與特區政府的管治權，還聲稱香港法律是否有違《基本法》，只有中國人大常委會能判斷和決定。對此，香港《基本法》起草委員李柱銘認為高院裁定「完全正確」，批評中國法工委「觀念錯誤」，對香港的法治產生「嚴重的衝擊」。

《立場新聞》報導，中國人大常委會法工委發言人臧鐵偉今天斥責香港高等法院日前裁定《禁蒙面法》及部分《緊急法》違憲，是對特首及特區政府管治權嚴重削弱。他還聲稱，只有中國人大才能對香港法律是否「違憲」作出判斷。

對此，香港《基本法》起草委員、資深大律師、民主黨創黨主席李柱銘今天回應，根據1999年吳嘉玲判例，香港終審法庭指出，香港具有審核權，全國人大無權審判香港案件、只能釋法，而人大雖有權就《基本法》釋法，但不能將香港的獨立司法權拿回去給自己用。李柱銘批評，中國人大常委會法工委的聲明概念錯誤，言論嚴重，對香港法制具「嚴重的衝擊」。

李柱銘解釋，根據《基本法》規定，雖然香港回歸前法例可以沿用，但《基本法》表明香港特區所有立法程序都要交由立法會通過，任何新增的刑事都必須通過立法會，因此《禁蒙面法》明顯有違，故高等法院的裁定「完全正確」。

據悉，《基本法》全稱《中華人民共和國香港特別行政區基本法》，有「香港憲法」、「小憲法」之稱，內容明訂港府組成辦法、權利和責任，以及與中國中央的關係等，自1997年7月1日起實施，而中國人大對香港《基本法》的解釋權力，長期飽受外界質疑，認為這已經侵犯香港司法獨立、破壞「一國兩制」精神。

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