數千示威者圍魏救趙 香港反送中民氣未散

18日晚間，數千港人在上班日夜晚於九龍抗爭，試圖救出受困香港理工大學的示威者。（彭博）

2019-11-19 20:45:31

〔中央社〕18日晚間，數千港人在上班日夜晚於九龍抗爭，試圖救出受困香港理工大學的示威者。中央社記者在追蹤受困台生的消息期間，見證了將抗爭融入生活，和民氣未散的香港。

18日晚間，九龍半島多地出現示威者上街堵路，響應「去理大，救學生」號召，試圖「圍魏救趙」，分散警力，讓受困理大的示威者有機會逃出。

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由於該區多數的地鐵站已經關站，道路也已封閉，中央社2名記者最後只能從港島搭乘渡輪前往尖沙咀。

海面上望去，香港的夜景依舊燦爛，但遠遠已經見到對岸道路上，閃耀著一整排警車特有的紅藍燈光。

走出碼頭不遠處，梳士巴利道上數以千計的示威者已組起好幾條長長的人鏈，將頭盔、雨傘、磚塊和製作汽油彈所用的玻璃瓶、砂糖和白電油（去漬油）等物資，不斷傳遞到前線。人鏈中的示威者並沒有太多裝備，多數只戴上口罩，許多人還穿著襯衫、套裝，似乎是下班後直接趕過來。

事實上，「各區開花」的行動當天白天已經開始，卻不見太大成效，人潮反而是在晚間才逐漸湧現。有示威者就挖苦地說，「香港人真的很喜歡上班，連抗爭都要等到下班後」。

在警民對峙前線的尖東海濱，記者找到了受困理大的台籍戴姓高中生母親和妹妹。他們原先和其他理大的受困者家長一起在港晶中心前靜坐，但隨著警民衝突不斷擴大，只能不斷向後撤離。

戴姓學生的母親正和台灣的家人聯繫，他們在電視新聞中認出了她，急忙打來確認狀況。

戴姓學生的妹妹接到消息，有學校老師認為只是中學生，應該不至於判重刑，建議戴姓學生自首。根據香港法律，暴動罪最高可判刑10年，妹妹對此相當生氣，哭著說：「她又沒有暴動，怎麼可以叫她去自首」？

到了深夜，遺失手機的戴姓學生借了電話打給母親，表示自己將和其他中學生們，由一群中學校長帶出理大。現場消息指出，警方不會立即拘捕未滿18歲的學生，在拍照和登記身分後，可以離開。

記者隨即和戴姓學生的家人徒步前往理大現場。警民對峙蔓延了大半個九龍半島，許多街道被都封鎖，一行人必須在小巷弄間來回穿梭，尋找出路。

大街上警民對峙進行中，粗口此起彼落；小巷內的大排檔卻照常經營，一對情侶甜蜜對坐，共享一碗熱騰騰的車仔麵。

半路上，耳邊傳來一陣低沈的爆炸聲，戴姓學生的妹妹隨即說：「是射催淚彈，沒事」。戴姓學生的母親苦笑著對記者說，香港這5個月來都是這種狀況，孩子已經光聽聲音，就能辨識出是開哪種槍了。

戴姓學生的母親是香港人，由於教育原因，從姐妹倆小學起，就帶著她們在香港生活，兩人目前都就讀一間英文中學。

戴姓學生的妹妹說，學校有通識教育課程，學生對香港目前的時事都很了解。但她也說，這堂課不只聚焦在本地事務，中美貿易戰等議題也在課程中。

對於有人批評通識教育是讓香港青年激進化的元兇，妹妹對此不以為然，回答更令人莞爾：「那些課用英文上，專有名詞又更難，還要交報告，如果真的要取消這堂課，我想學生也不會反對」。畢竟這麼多年輕人上街，不可能僅僅是因為一堂通識課。

行進間，母女倆不斷用手機查看各家媒體的直播畫面中，有沒有戴姓學生的身影，但始終不見蹤影。直到一位香港同業傳來了消息，指她可能會被送到北角警署去，記者才和她們分頭離開。

據香港明報報導，這場「去理大，救學生」的抗爭中，共有超過100名示威者在九龍各地被捕。

凌晨時分，記者乘坐計程車經過西區海底隧道時，隧道口外仍有大量民眾聚集，而通訊軟體telegram中則不斷跳出「義載」示威者的車輛訊息。

沒有人知道理大內的示威者最終是否能全數離去？也沒有人知道這場運動能持續到何時？唯一可以確定的，這股反送中民氣，沒有消散。

18日晚間，數千港人在上班日夜晚於九龍抗爭，試圖救出受困香港理工大學的示威者。（法新社）

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