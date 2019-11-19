香港人反抗》「無國界醫生」拒伸援手 網友怒：不再捐款

香港反送中運動持續，香港理工大學內示威者及學生遭警方包圍，甚至強行拖走女學生。（彭博）

2019-11-19 19:19:48

〔即時新聞／綜合報導〕港警持續包圍香港理工大學，至今仍有百餘名示威者死守校園，情況危急，許多港人希望「無國界醫生組織」（MSF）能夠介入伸出援手，沒想到慘遭拒絕，此舉讓不少港人揚言不再捐款給該組織，更痛批「無國界醫生」無情無義。

「無國界醫生」18日晚間在臉書粉專發聲明指出，對於有網上發文指無國界醫生未有回應香港的狀況，他們希望藉此向公眾詳細交代。無國界醫生的團隊一直有跟本地的醫護同業保持聯繫，分享我們在緊急醫療方面的經驗，希望能夠協助更多人應對迅速變化的香港狀況。

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「無國界醫生」表示，他們深切關注近期香港的暴力事件持續升溫。保持醫療中立、尊重醫護人員的醫療責任，以及病人可以不受阻礙下得到醫療護理，都是至為重要，而該組織所有行動上的決定，都是基於他們的評估小組所作的全面分析及評估。

「無國界醫生」強調，在香港出現社會動盪之初，他們同樣成立了評估小組，由一名資深醫生領導，與本港醫院的醫護同業、急救人員和不同團體組織等一直保持聯繫，確保能夠全面地掌握現況，包括了解是否有任何重大的醫療需求及缺口。「評估小組的評估結果認為，香港社會各界提供的醫療資源與救援能力都是充足的。」也保證，一旦發現巨大的醫療支援缺口，他們必定會採取相應行動。

但「無國界醫生」聲明一出引發香港網友砲轟，「最近這幾個月，（香港）義務醫護人員被罵、被攻擊、被拘捕...你們不但不伸出援手，就連一句譴責或聲明都沒有。你要我再怎麼相信你們？再見了。」、「明白，香港人的錢和良心你取了，但有難時，你卻避得遠遠，不要浪費紙張和郵費發出任何捐款通知了！」、「非常遺憾，十分失望」、「去做駐港解放軍軍醫啦你！香港人不需要你們」。

許多香港網友更直言，對「無國界醫生」非常失望，以後不會再捐款給該組織了。

香港理工大學目前仍被警方包圍，特首林鄭月娥今早指出，仍有100多人在理大校園內，已有600人離開，當中包括200名未成年人士。（美聯社）

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