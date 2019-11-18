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香港人反抗》理大遭警圍困！學生發求救片：拜託救我們

2019-11-18 19:30:54
香港反送中示威越演越烈，鎮暴警察徹夜包圍理工大學對峙、拘捕，消息指出目前仍有500至600人困在校園內。對此，香港眾志秘書長黃之鋒轉貼人在理大學生的心聲，「拜託救救我們，缺乏糧食和飲用水的我們，真的沒有辦法了」。（圖擷取自黃之鋒 Joshua Wong臉書）

香港反送中示威越演越烈，鎮暴警察徹夜包圍理工大學對峙、拘捕，消息指出目前仍有500至600人困在校園內。對此，香港眾志秘書長黃之鋒轉貼人在理大學生的心聲，「拜託救救我們，缺乏糧食和飲用水的我們，真的沒有辦法了」。（圖擷取自黃之鋒 Joshua Wong臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中示威越演越烈，鎮暴警察徹夜包圍理工大學對峙、拘捕，消息指出目前仍有500至600人受困在校園內。對此，香港眾志秘書長黃之鋒轉貼理大校內學生的心聲：「拜託救救我們，缺乏糧食和飲用水的我們，真的沒有辦法了。」

黃之鋒在臉書表示，一位「身處理工大學的同學」託他把心聲帶到國際社會。他並強調：「時間不夠多了，聽見理工大學抗議者的緊急呼喊！飢餓受傷的抗議者即將面臨糧食、藥物和醫療的缺乏，世界是否會持續看見這殘忍政權沒有停歇的血腥鎮壓？」

示威民眾下午企圖突圍，與警再度爆發嚴重衝突，多人受傷遭壓制，有女示威者直接遭港警拖行帶走。（法新社）

示威民眾下午企圖突圍，與警再度爆發嚴重衝突，多人受傷遭壓制，有女示威者直接遭港警拖行帶走。（法新社）

一名理大女學生在影片中說：「謝謝你們相當專注香港發生的事情，尤其是現在香港理工大學所發生的事情，我們這些學生只是在保護我們的校園，但這些警察卻包圍我們還對我們使用各種暴力手段、逮捕我們，甚至不讓我們離開校園，我們沒有食物、飲用水，什麼東西都被切斷。」

女學生指稱：「我們沒有出去的路，警察在校外燃燒催淚瓦斯、發射橡膠子彈，我們只能赤手空拳保護自己和對抗他們，我們只有面具、護目鏡和雨傘，我們現在只有這些東西，拜託救救我們，我們真的沒有辦法了，真的需要你們的幫助來離開校園，避免我們面臨現在這些殘忍的後果。」

香港理工大學示威者今下午第三度試圖突破警方的包圍，再度爆發嚴重衝突。（路透）

香港理工大學示威者今下午第三度試圖突破警方的包圍，再度爆發嚴重衝突。（路透）

理大今（18）日一帶情勢緊張，港警與示威者對峙時，警方傍晚呼籲留守理大的人士放下武器、依序離開校園，讓警方處理，但所有走出來的人，都會以涉嫌暴動罪拘捕。理大學生會長廖建鈞表示，目前還有500至600人困在校園內，應該有6至7成是理大的學生，但稍早有更多示威者進入理大，受困人數可能會更多。

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