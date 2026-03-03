為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    多次在打擊行動中存活！伊朗最大內鬼疑曝光 傳遭自己人拘捕！

    2026/03/03 21:08 即時新聞／綜合報導
    伊斯蘭革命衛隊聖城軍指揮官卡阿尼。（路透）

    美國和以色列聯手對伊朗展開大規模軍事打擊，成功斬首最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）和一眾軍政高層。美方除了展現壓倒性軍事實力、情蒐能力之外，不少人也認為伊朗內部有內鬼裡應外合，其中最被懷疑的就是革命衛隊（IRGC）聖城軍（Quds Force）指揮官卡阿尼（Esmail Qaani）！

    卡阿尼2020年1月接替在巴格達（Baghdad）遭美軍擊斃的傳奇將領蘇萊曼尼（Qasem Soleimani），成為伊朗革命衛隊旗下精銳部隊聖城軍的最高指揮官，此外也掌管伊朗對外軍事行動與區域代理勢力，包括黎巴嫩真主黨與葉門胡塞武裝等，被稱為伊朗當前最具影響力的軍事將領之一。

    《快報》（Express） 報導，美以軍事行動開展短短一天，擊殺哈米尼和40多名伊朗神權政府高層，此時開始有不少聲音懷疑，先不算上美軍，以色列先前早就發動多輪針對伊朗軍事與情報體系的打擊行動，但卡阿尼卻能每次都倖免，這次哈米尼召集高層結果慘遭一網打盡的會議，卡阿尼也相當「離奇」的沒有出席，實在很難不讓人懷疑他其實是內鬼，可能涉嫌替摩薩德（Mossad，以色列情報特務局）提供情報。

    有消息還傳出，美以228展開行動前一天，卡阿尼還曾與哈米尼會面，因此伊朗革命衛隊內部也對卡阿尼起疑心，已將其拘留，但該消息尚未能獲得證實。

