獨家》中國人大議程曝光 對台政策確認推進「兩制」方案

中國全國人大十四屆四次會議，將在3月5日至11日召開，在對台政策方面，今年確認「兩制」方案的推進，兩岸交流一切以此為本，將由王滬寧負責論述，確立「反獨一中、融合發展」基調。

來自北京的訊息同時指出，考量軍中穩定，本年習近平預計參與團組為江蘇及解放軍代表團，往年出席聚焦兩岸議題的福建、政協涉台團組，今年將不會出席。

此外在人事方面，將以穩定為重，因此軍委成員可能將遇缺不補。即七名中央軍委暫時仍維持僅剩二人。（習近平與張升民）

人大會議將審議政府預算，在國防、維穩預算方面，創下新高，其中

• 軍費預算：編列1兆9095.91億元（預計7.5%成長）。

重點用途：預留3-4次全島鏈軍演、制壓印太美軍常態規模部署、政治整訓、新裝備研發（先進核打擊系統、六代機研發、055艦、超高音速導彈）。

• 武警、維穩：預編2兆1005億元。重點用途：全領域人工智慧安控、少數民族維穩、重要衛戍地區反斬首基建。

這次會議也將通過三部法律草案：

1.《中華人民共和國生態環境法典》：整合環境法規。

2.《中華人民共和國民族團結進步促進法》：強化民族認同與管理。

3.《中華人民共和國國家發展規劃法》：將發展規劃制度化、法律化。

中國全國人大十四屆四次會議日程表如下：

日期 上午 下午 3月5日 （四） 開幕會：

1.聽取李強政府工作報告

2.審查十五五規劃與年度計畫/預算

3.聽取《生態環境法典》、《民族團結進步促進法》、《國家發展規劃法》三法說明 代表團全體會議： 審議政府工作報告 3月6日 （五） 代表團全體會議： 審查「十五五」規劃草案 代表小組會議： 審議政府工作報告、十五五規劃草案 3月7日 （六） 代表小組會議： 審查計畫報告和草案、預算報告和草案 代表小組會議： 續審計畫與預算報告/草案 3月8日 （日） 代表小組會議： 審議三項法律草案（生態、民族、發展規劃） 第二次全體會議： 聽取人大常委會（趙樂際）、最高法院（張軍）、最高檢（應勇）工作報告 3月9日 （一） 代表小組會議： 審議人大常委會工作報告 代表小組會議： 審議三項法律草案及「兩高」工作報告 3月10日 （二） 代表小組會議： 審議「兩高」工作報告 代表小組會議： 審議政府工作、十五五規劃、年度計畫、預算等四項決議草案 3月11日 （三） 代表小組會議： 審議上述所有（共七項）決議草案 閉幕會（15:00）： 表決各項報告決議、法律案及修改議事規則決定。正式閉幕

