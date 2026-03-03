防範伊朗攻擊 強化賽普勒斯基地防禦 英法將派軍艦

一架運輸機3日清晨，準備降落賽普勒斯阿克洛迪瑞皇家空軍基地。（美聯社）

美、以持續對伊朗展開軍事行動，英國駐地中海賽普勒斯（Cyprus）的軍事基地，2日遭伊朗製無人機攻擊，根據英國《泰晤士報》報導，英國打算派出一艘軍艦部署東地中海，加強防範伊朗的攻擊；法國也宣布將提供反飛彈和反無人機系統支援。

《路透》引述泰晤士報3日報導，3名消息人士透露，國防大臣希利（John Healey）已與軍事高層開會，討論派遣驅逐艦「鄧肯號」（HMS Duncan）部署該區域。《以色列時報》引述報導說法，指隨著中東衝突升高，「很可能」部署鄧肯號以防衛賽普勒斯阿克洛迪瑞皇家空軍基地（RAF Akrotiri）。

前一天、2日凌晨一架伊朗製「見證者」（Shahed）無人機撞擊該基地跑道，造成局部損害，數小時後，基地攔截到另外兩架無人機。英國當局指控伊朗以該基地為目標攻擊。這起攻擊事件發生後，促使歐洲國家迅速回應，加強該基地防禦。

除了英國，賽普勒斯新聞通訊社（CNA）3日稍早報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）3日清晨與賽國總統克里斯托多里底斯（Nikos Christodoulides）通電話，也表達法國有意向該國提供反飛彈和反無人機系統，並將派遣一艘巡防艦；賽國政府一名要求匿名消息人士證實此事。

希臘方面則已於2日派出4架F-16戰機進駐，同時調派兩艘巡防艦前往該島，其中一艘配備「半人馬座」（Centauros）反無人機干擾系統。賽國國防消息人士指出，該系統具備偵測與癱瘓低空飛行無人機的能力，曾成功反制葉門民兵組織「青年運動」（Houthi）攻擊葉門外海航道。

1日深夜阿克洛迪瑞皇家空軍基地方向傳出的閃光。（路透）

