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香港人反抗》警攻理大拘捕登記1100人 恐以「暴動」送辦

香港警方圍攻理工大學3天，公關科總警司郭嘉銓今天公布，截至下午3點，警方一共在理工大學及附近地區拘捕、登記近1100人，將對所有校內人士控以「暴動罪」進行調查。圖為18日遭港警拘捕的學生及示威者。（法新社）

香港警方圍攻理工大學3天，公關科總警司郭嘉銓今天公布，截至下午3點，警方一共在理工大學及附近地區拘捕、登記近1100人，將對所有校內人士控以「暴動罪」進行調查。圖為18日遭港警拘捕的學生及示威者。（法新社）

2019-11-19 20:09:56

〔即時新聞／綜合報導〕香港警方圍攻理工大學3天，昨（18）日晚間眾多市民至理大附近區域聲援校內示威者及學生，港警清場時逮捕多人。對此，港警公關科總警司郭嘉銓今（19）日公布，至下午3點為止，警方一共在理工大學及附近地區拘捕、登記近1100人，包括自願離開理大的600人，並稱對理大內所有人士以「暴動罪」嫌疑犯進行拘捕、調查。

《立場新聞》報導，香港警方包圍理工大學3天，約千名學生及示威者受困於內，即使自願離開也被控以「暴動罪」，引起國際社會關注。昨晚大量市民群聚在理大附近尖沙咀、佐敦一帶，聲援校內的學生及示威者，警方多次發射水炮、催淚彈清場。

香港警察公共關係科總警司郭嘉銓今天在記者會中說，截至下午3點，警方共拘捕或登記1100人，其中未成年者約200人、成年者900人，校方成功勸離47名教職員，警方將對所有昨晚起仍位於理大內人士控以「暴動罪」。

當記者提及，離開校園的教職員是否也被控「暴動罪」，組織犯罪科高級警司李桂華稱，校內所有人都是參與暴動的「疑犯」，並以此進行調查釐清，但並未正面回應教職員被控之罪名。

截至今日下午5時，仍約有20餘名示威者及學生留守校園，認為自己沒有犯法、訴求正確，如果警方執意進入校園拘捕，他們不會投降、不會自首，但也不會反抗。

據悉，香港暴動罪最高刑期為10年，最早喊出「光復香港、時代革命」的本土派政治人物梁天琦，即是因2016「魚蛋革命」而被控暴動罪、襲警罪成立，判處6年入獄中，正計畫上訴減刑。

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