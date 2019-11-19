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軍情動態》購買俄Su-35戰機 美國恐制裁埃及

埃及欲向俄羅斯購買20架Su-35戰機，導致美方不滿，助理國務卿庫珀表示，埃及恐面臨美國制裁。（路透）

埃及欲向俄羅斯購買20架Su-35戰機，導致美方不滿，助理國務卿庫珀表示，埃及恐面臨美國制裁。（路透）

2019-11-19 16:46:31

〔即時新聞／綜合報導〕今年3月18日，埃及與俄羅斯簽署購買20架Su-35戰機，總價約20億美元（約新台幣609億元）的協議，引發美國不滿，如果埃及仍執意要買Su-35戰機，美國官員說，將不排除對埃及實施制裁。

根據《半島電視台》報導，美國國務院軍政事務助理國務卿庫珀（Clarke Cooper）在杜拜航太展對媒體表示，埃及購買Su-35戰機的決定，將招致制裁，以及失去美國軍售的風險，這不是新聞，埃及政府自己也知道這點。庫珀指出，如果一個國家使用Su-35戰機及其他俄製武器，將在與美軍、北約組織的軍事合作上造成威脅。

報導指出，美國可能會依據《美國敵對國家制裁法案》（CAATSA），來制裁任何購買俄製武器的國家。多年來，美國是埃及一個長期盟友，已向埃及提供了數十億美元的經濟和軍事援助，包含F-16戰機。如果埃及真的使用Su-35戰機，那它可能成為下一個土耳其，與美國關係生變。

中東國家除了埃及、土耳其，有意買俄製武器的國家還包括沙烏地阿拉伯、卡達，曾對S-400防空飛彈感到興趣；而阿拉伯聯合大公國在2017年簽署了一份初步協議，未來計劃購入Su-35戰機。

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