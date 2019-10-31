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軍情動態》冷戰後規模最大！俄10艘潛艦軍演 秀實力威脅美東

俄羅斯派出10艘潛艦駛向北大西洋海域進行演習，是冷戰至今規模最大，意圖展現威脅美國東岸的能力。（法新社）

俄羅斯派出10艘潛艦駛向北大西洋海域進行演習，是冷戰至今規模最大，意圖展現威脅美國東岸的能力。（法新社）

2019-10-31 16:15:20

〔即時新聞／綜合報導〕在俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）及北方艦隊總司令莫伊謝耶夫（Aleksandr Moiseyev）出訪挪威期間，俄方派出10艘潛艦進行演習，並試射一枚R-30圓錘洲際彈道飛彈（Bulava）。據悉，這項演習是冷戰至今，俄方發動最大的潛艦演習，目的是在不被北約發現的情況下，盡可能駛向西方海域，展現「威脅美國東岸的能力」。

綜合媒體報導，軍情部門告知《挪威廣播公司》（NRK），上週有8艘核動力潛艦從俄羅斯北方柯拉半島（Kola Peninsula）的基地駛出，進行大規模演習，根據情資，其中2艘位於熊島以東的海域，防守東部巴倫支海的入口，另外2艘航行在熊島南部和西南部海域，還有一些航行在挪威海的北方向南部和西南部航行。

俄羅斯國防部30日證實，從北風之神-A級戰略核潛艦「弗拉基米爾大公號」（Knyaz Vladimir），成功試射一枚R-30圓錘洲際彈道飛彈，從白海掠過北極，擊中在堪察加半島庫拉靶場的目標。莫伊謝耶夫日前告訴塔斯社，弗拉基米爾大公號在通過所有武器試驗後會由海軍接收，預計在12月下旬完成。

根據《法新社》報導，挪威軍方發言人史托達（Brynjar Stordal）告訴記者，「北大西洋目前有許多活動，挪威正與北大西洋公約組織（NATO）其他國家一同進行空中和海面監控。」他補充說，這是俄羅斯自冷戰後以來，所進行最大規模的同類型軍演。

《挪威廣播公司》的報導則引用消息人士說法，俄羅斯的目標是在不被北約發現的情況下盡可能地駛向大西洋，表明有能力威脅美國東岸。據悉，這項演習將持續至少60天。

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