軍武新知》俄羅斯新型核潛艦 首度水下試射洲際彈道飛彈

俄羅斯國防部今（30）日表示，該國從最新型的核動力潛艦成功試射一種洲際飛彈。（圖擷取自俄國國防部youtube影片）

2019-10-30 22:47:57

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯國防部今（30）日表示，該國從最新型的核動力潛艦成功試射一種洲際飛彈。

綜合外媒報導，俄國國防部表示，「這是有史以來第一次，從最新型可攜帶飛彈的北風之神-A（Borei-A）級戰略核潛艦『弗拉基米爾大公號』（Knyaz Vladimir），成功試射一枚布拉瓦洲際彈道飛彈（Bulava）」。

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俄國國防部說，攝影器材在夜間捕捉到的畫面顯示，潛艦在水下發射飛彈，布拉瓦飛彈從從白海（White Sea）射向遠東堪察加半島（Kamchatka）的庫拉靶場（Kura range），飛彈正常飛行，在預定時間內擊中目標。

外媒報導，這是俄國核動力潛艦「弗拉基米爾大公號」首次試射飛彈，預計在未來幾週內進行更多武器測試。俄媒表示，這艘潛艦預計年底前將在北方艦隊服役，俄國計畫2027年前建造10艘類似潛艦。

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