冷戰後規模最大 俄國派10艘潛艦至北大西洋演習

挪威軍方今天表示，俄羅斯派出大約10艘潛艦至北大西洋進行演習。圖為位在敘利亞俄國基地的俄軍潛艦。（法新社）

2019-10-30 20:17:06

〔中央社〕挪威軍方今天表示，俄羅斯派出大約10艘潛艦至北大西洋進行演習，這是冷戰結束迄今俄國最大規模的同類型軍演。

根據挪威情報局（Norwegian Intelligence Service）消息，駐紮俄國最北端柯拉半島（Kola Peninsula）的大約10艘潛艦從上週起被派往大西洋參加軍演。

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挪威廣播公司（Norwegian Broadcasting Corporation）首先報導這項消息，挪威情報局稍後向法新社證實消息。

挪威軍方發言人史托達（Brynjar Stordal）告訴法新社：「北大西洋目前有許多活動，挪威正與北大西洋公約組織（NATO）其他國家一同進行空中和海面監控。」

他還說，這是俄國自冷戰結束以來所進行最大規模的同類型軍演。

根據挪威廣播公司引述若干消息人士說法，這批俄國潛艦全部以潛航模式離開基地，試圖在不被偵測到的情況下盡可能駛抵大西洋，理想情況是抵達格陵蘭（Greenland）西方海域。

這項演習行動預計持續2個月左右，目標可能想「展現他們有威脅美國東岸的能力」。

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