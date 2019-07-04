俄國神秘潛艇火災14死 普廷要求國防部長親自善後

2019-07-04 20:16

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯本月1日一艘潛艇發生火災，造成14名軍官死亡，官方以軍事機密為由，拒絕透露相關細節，引起外界猜測，而當地媒體對該事件的報導遭下架，也懷疑是受到官方影響，被認為是俄國政府想封鎖該艘潛艇進行的任務內容，但多數的猜測皆受到官方否認。

俄羅斯總統發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）昨（3日）表示，該潛艇為進行科學研究的核動力潛艇，因涉及軍事情報及敏感的核能問題，均屬機密訊息，可能影響國家安全，所以拒絕透露潛艇型號及罹難官兵身份等相關資訊，今後也不會公布其他訊息，並指出所有處理方式皆合法。

俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）3日已飛抵北莫爾斯克，主持「科研深水潛航器火災事故掉持委員會」，他在會中提到，這艘潛艇進行深海研究的，在該國領海的海中進行任務時發生火災，船內14人罹難，都是高級軍事專家，其中包含7名上校與3名中校，其中兩人曾獲「俄羅斯英雄」稱號。俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）要求國防部長紹伊古親自調查事故原因，並代他向罹難者家屬表示慰問並給予援助。

這起意外發生在1日，2日清晨即有當地媒體報導，卻因不明原因撤稿並下架。

綜合外媒報導，當地媒體對該事件的報導遭撤下，可能是受到官方影響，因此引發外界關注，而軍方也未透露火災原因及倖存者人數，對相關訊息高度保密，再加上一艘潛艇中有多名高階軍官，所以猜測可能是進行機密任務。

根據報導，紐約時報指稱該潛艇是一艘間諜潛艇，與俄國國防部的情蒐單位有關，可能負責切斷或鋪設海底通訊電纜，以及諜報等敏感任務；以色列軍事情報網站Debka表示，俄國潛艇是遭美國軍方擊毀，但所有外界說法都遭到俄國官方否認。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法