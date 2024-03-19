醋勁大發！不爽前女友與人說笑 鬥毆揮鍊鋸雙方9人都濺血

陳嫌與徐姓兄弟等人互相嗆聲。（記者劉慶侯翻攝）

2024/03/19 08:30

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市43歲陳姓男子昨（18）日晚間在萬華西昌街夜市見已分手的王姓前女友在路邊和徐姓三兄弟聊天說笑，一時醋意大發，召5名友人上前嗆聲，雙方大打出手，有人持鐵鍊、錬鋸揮舞，參與鬥毆的9人都受傷。警方獲報先後逮捕涉案8人，只剩主角陳嫌在逃。

台北市警萬華分局龍山派出所昨（18）日晚間7時左右接獲110報案，稱西昌街夜市周邊有人打群架，指現場有不法分子分持長條鐵鍊揮舞，另外還有拿殺傷性極大的鍊鋸四下劈批，引發民眾驚嚇。

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警方巡邏警網獲報迅速到場時，現場僅剩分別為43歲、42歲、41歲的徐姓三兄弟，都相當狼狽，頭部、臀部、手部均受傷，血跡斑斑。另一派人馬早已四散逸去。

由於案發當時有過往民眾拍攝下雙方鬥毆場面，上傳至網路媒體後指說是因當地黑幫角頭為搶地盤或生意而發生鬥毆，警方為免流言擴散，馬上進行調查偵訊，並調派警力進行追緝。

警方初步調查，當時陳姓主嫌看到徐姓三兄弟和他的39歲前王姓女友聊天，雙方有說有笑、狀似親暱，陳嫌一時醋意大發，先上前嗆聲，一言不和大打出手，陳嫌的友人也紛紛上前助陣，演變成街頭血腥鬥毆。

警方調查中，巡邏警網先追緝查獲頭部受傷的42歲與25歲陳姓嫌犯，隨後再逮獲31歲與25歲的兩名黃姓嫌犯和29歲邱姓嫌犯等5嫌到案。但主嫌已逃逸無蹤，警方將再持續追緝。警方詢後先依聚眾鬥毆、傷害罪嫌將8人移送台北地檢察署偵辦。

警方查扣鍊鋸。（記者劉慶侯翻攝）

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