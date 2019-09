「塞西滾蛋！」埃及爆反政府示威 上千人被捕

2019-09-25 23:31

〔即時新聞/綜合報導〕埃及近日爆發罕見的反政府示威,要求總統塞西(Abdel Fattah el-Sisi)下台,2個人權組織25日表示,埃及當局逮捕了1000多人。

《法新社》報導,埃及自由與人權中心(The Egyptian Centre for Freedoms and Rights)表示,當局已經逮捕1003人;埃及經濟和社會權利中心(Egyptian Centre for Economic and Social Rights)則說,有1298人被捕。

據報導,週二有2位著名學者被捕,分別是最近在社群媒體上批評塞西的開羅大學政治學教授霍斯尼(Hazem Hosny),他曾是前軍事參謀長阿南(Sami Anan)的發言人,阿南去年初宣布有意參加總統大選後遭拘留。

開羅大學政治學另一位著名知識分子納法(Hassan Nafaa)同樣在週二晚間被拘留,他先前也批評了塞西。

2013年,塞西領導軍事政變推翻首位民選總統穆希(Mohamed Morsi),隔年以97%得票率當選總統,執政後大規模鎮壓政敵,抗議活動一律禁止。

但上週以來,開羅、亞力山卓和蘇伊士在內的數個城巿罕見出現反塞西示威抗議。開羅民眾齊聚解放廣場(Tahrir Square)高呼「塞西滾蛋」等口號,埃及人8年前在此地將長年獨裁總統穆巴拉克(Hosni Mubarak)轟下台。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法