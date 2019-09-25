「塞西滾蛋！」埃及爆反政府示威 上千人被捕

2019-09-25 23:31

〔即時新聞／綜合報導〕埃及近日爆發罕見的反政府示威，要求總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）下台，2個人權組織25日表示，埃及當局逮捕了1000多人。

《法新社》報導，埃及自由與人權中心（The Egyptian Centre for Freedoms and Rights）表示，當局已經逮捕1003人；埃及經濟和社會權利中心（Egyptian Centre for Economic and Social Rights）則說，有1298人被捕。

據報導，週二有2位著名學者被捕，分別是最近在社群媒體上批評塞西的開羅大學政治學教授霍斯尼（Hazem Hosny），他曾是前軍事參謀長阿南（Sami Anan）的發言人，阿南去年初宣布有意參加總統大選後遭拘留。

開羅大學政治學另一位著名知識分子納法（Hassan Nafaa）同樣在週二晚間被拘留，他先前也批評了塞西。

2013年，塞西領導軍事政變推翻首位民選總統穆希（Mohamed Morsi），隔年以97％得票率當選總統，執政後大規模鎮壓政敵，抗議活動一律禁止。

但上週以來，開羅、亞力山卓和蘇伊士在內的數個城巿罕見出現反塞西示威抗議。開羅民眾齊聚解放廣場（Tahrir Square）高呼「塞西滾蛋」等口號，埃及人8年前在此地將長年獨裁總統穆巴拉克（Hosni Mubarak）轟下台。

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