埃及鎮壓抗議大抓捕 2011埃及起義領導人遭逮捕

2019-09-30 00:22

〔即時新聞／綜合報導〕埃及活動人士說，埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）正進行上台以來最大規模的逮捕行動，一名知名社運人士今年3月因緩刑獲釋，今（29）日又遭逮捕。

《路透》報導，人權組織表示，自上週開羅和其他多個城市爆發反政示威以來，已有1900人遭拘留。檢方辦公室上週四則表示低被偵訊的人沒有超過1000人。

埃及知名社運人士、部落客兼工程師法塔赫（Alaa Abdel Fattah）今年3月被假釋，他先前因未經許可進行抗議，觸犯2013年訂定一條法律，被判處5年有期徒刑。

根據假釋條件，法塔赫必須在警局過夜長達5年。但他的家人表示，他週日一早準備離開警局時遭到逮捕。

他的家人表示，警方告訴他們法塔赫因涉及國家安全正遭起訴。一名安全部門消息人士透露，當局指控法塔赫發布假新聞和煽動民眾抗議，因而發出逮捕令。

法塔赫是自由派的青年領導人，他是2011年埃及人起義的最初領導人，該行動終結了獨裁者穆巴拉克（Hosni Mubarak）長達30年的統治。

律師表示，在過去一周，有數百人被拘留，包括作家、社運人士、反對派人士等，當局指控他們使用社群媒體散布假新聞、加入恐怖組織以及未經許可進行抗議。

埃及知名社運人士、部落客兼工程師法塔赫（Alaa Abdel Fattah），週日一早準備離開警局時遭到逮捕。（美聯社）

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