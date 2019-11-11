「數位重建」首里城 日團隊徵100萬張照片

日本研究團隊正募集不同角度的首里城照片，以數位3D模型技術重建首里城。（圖擷自OUR Shurijo網站）

2019-11-11 11:48:44

〔即時新聞／綜合報導〕日本沖繩世界文化遺產「首里城」10月31日慘遭祝融，7棟建築物被大火燒毀。由東京大學與大阪大學等單位發起「OUR Shurijo」計劃，預計從網路募集100萬張首里城照片，製作建築3D模型，讓民眾可戴VR眼鏡再次感受首里城之美。

「OUR Shurijo」網站指出，這項計畫運用「Structure from Motion」技術，利用不同角度拍攝的照片或影片，重建首里城的立體結構與顏色，若資料量足夠，還能展示出不同時代的首里城。未來將開放民眾以戴VR眼鏡的方式欣賞這座「數位的首里城」。

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綜合日媒報導，目前網站中的展示畫面，已可以看見正殿雛形，研究團隊表示，看到這場大火讓團隊成員相當難過，盼能募集到100萬張不同時代的首里城照片，希望國際上曾造訪過首里城的遊客，能提供相關影像，還能在網站上發表感想，讓團隊以數位的方式保護這座文化遺產。

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