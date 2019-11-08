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英國暴雨上百處發布「洪水警報」 1女遭沖走身亡

英國連日暴雨，數個地區發生嚴重淹水情形。圖為位於南約克郡的羅瑟勒姆，離事發的德比郡約一小時車程。（法新社）

英國連日暴雨，數個地區發生嚴重淹水情形。圖為位於南約克郡的羅瑟勒姆，離事發的德比郡約一小時車程。（法新社）

2019-11-08 23:26:48

〔即時新聞／綜合報導〕英國近日連續迎來暴雨，部分地區淹水情形嚴重，當地時間8日凌晨，德比郡一名婦女被洪水沖走，下落不明，直到同天上午，遺體才在附近的達利都樂鎮被發現。

綜合外媒報導，獲報後，警方派出山地救援人員、海岸警衛隊直升機和無人機進行救援，目前遺體已被帶離現場，而警方也將消息告知逝世婦女的親屬，接下來會對遺體展開相關鑑定工作。

根據官方數據顯示，德比郡的24小時降雨量，比平時同期一個月的正常降雨量還來得多。目前，英國環境署已發布上百個洪水警報，其中一些地區甚至被視為可能造成生命危險。

至於，和德比郡相鄰的南約克郡，也受到洪災所擾，居民紛紛被撤離家園，當地交通陷入混亂狀態，而南約克郡警察通宵工作，將100多人帶往附近的購物中心過夜。

一名女子正嘗試渡過淹水道路，附近汽車的車輪均被淹沒。（法新社）

一名女子正嘗試渡過淹水道路，附近汽車的車輪均被淹沒。（法新社）

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