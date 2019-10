英國連夜暴雨淹大水 上百處發布「洪水警報」

2019-10-27 22:11:59

〔即時新聞/綜合報導〕英國近日連夜暴雨,英格蘭中部和威爾斯(Wales)地區上百處已發布「洪水警報」;除造成火車延誤、道路淹水外,許多路標都快「滅頂」!

綜合外媒報導,英國英格蘭中部和威爾斯(Wales)地區在上週五(25日)、週六(26日),36小時內下了該區「3週的雨量」,多達202處發布洪水警報,不僅造成火車延誤、道路淹水等災情,更讓英國氣象局(Met Office)直言,當地居民將有「生命危險」。

據報導,當地西北部的高速公路上因淹水、路滑引發9起交通事故;而約克郡(Yorkshire)市中心更因約克河(River Ouse)河堤潰堤「大淹水」,連馬路上的路標都差點被淹沒。

據英國氣象局表示,英國大部分地區週日和週一的天氣預報都顯示為好天氣,但蘇格蘭、英格蘭西北部部分地區以及東北部沿海卻將持續降雨,且北愛爾蘭和北威爾士的沿海區域也持續有陣雨。

目前約克郡等中部區域以及威爾士各地仍有洪水警報,而德文郡(Devon)和薩默塞特(Somerset)消防單位正試圖清除於北德文郡路面上的大量淹水,並呼籲民眾應遵守封路規定,不要改行小路、以免發生危險。

