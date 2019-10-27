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英國連夜暴雨淹大水 上百處發布「洪水警報」
〔即時新聞／綜合報導〕英國近日連夜暴雨，英格蘭中部和威爾斯（Wales）地區上百處已發布「洪水警報」；除造成火車延誤、道路淹水外，許多路標都快「滅頂」！
綜合外媒報導，英國英格蘭中部和威爾斯（Wales）地區在上週五（25日）、週六（26日），36小時內下了該區「3週的雨量」，多達202處發布洪水警報，不僅造成火車延誤、道路淹水等災情，更讓英國氣象局（Met Office）直言，當地居民將有「生命危險」。
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據報導，當地西北部的高速公路上因淹水、路滑引發9起交通事故；而約克郡（Yorkshire）市中心更因約克河（River Ouse）河堤潰堤「大淹水」，連馬路上的路標都差點被淹沒。
據英國氣象局表示，英國大部分地區週日和週一的天氣預報都顯示為好天氣，但蘇格蘭、英格蘭西北部部分地區以及東北部沿海卻將持續降雨，且北愛爾蘭和北威爾士的沿海區域也持續有陣雨。
目前約克郡等中部區域以及威爾士各地仍有洪水警報，而德文郡（Devon）和薩默塞特（Somerset）消防單位正試圖清除於北德文郡路面上的大量淹水，並呼籲民眾應遵守封路規定，不要改行小路、以免發生危險。
FLOOD / TRAVEL ALERT⚠️ Crews are attending calls to flooded properties, vehicles in flood water and animals requiring rescue.— Market Drayton （@SFRS_MDrayton） 2019年10月26日
PLEASE DO NOT DRIVE THROUGH FLOODED ROADS!
ONLY TRAVEL IF YOUR JOURNEY IS ESSENTIAL!
Some images of incidents attended so far today by @SFRS_MDrayton pic.twitter.com/jnzYqCktBw
英國英格蘭中部和威爾斯（Wales）地區在上週五（25日）、週六（26日），36小時內下了該區「3週的雨量」，多達202處發布洪水警報，不僅造成火車延誤、道路淹水等災情，更讓當地居民出現「生命危險」。（圖擷取自推特）
目前約克郡等中部區域以及威爾士各地仍有洪水警報，而德文郡（Devon）和薩默塞特（Somerset）消防單位正試圖清除於北德文郡路面上的大量淹水，並呼籲民眾應遵守封路規定，不要改行小路、以免發生危險。（圖擷取自推特）