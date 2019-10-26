暴雨成災！日本2週內釀88死 60歲以上占7成

25日，東日本受到低氣壓影響，再次降下大雨。圖為洪水淹入千葉縣佐倉市一處住宅區的景象。（路透）

2019-10-26 19:28:31

〔即時新聞／綜合報導〕第19號颱風哈吉貝早前重創日本，釀成關東地區嚴重災害，25日受到低氣壓影響，再為東日本帶來大雨。根據《日本廣播協會》（NHK）統計，截至當地時間26日傍晚5點，這2週的死亡人數共88人，另有7人行蹤不明，其中，60歲以上的死者高達7成。

《日本廣播協會》報導，根據統計數字顯示，2週內受到暴雨影響的死亡人數共計88人，而60歲以上高達7成，有59人，其中60多歲有18人、70多歲20人、80多歲13人、90歲以上1人。

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地區方面，福島縣死者最多，有30人，另外，宮城縣19人，神奈川縣14人，栃木縣、群馬縣、長野縣各4人，埼玉縣及靜岡縣各3人，岩手縣及茨城縣各2人，東京都、千葉縣及兵庫縣各1人。

性別方面，男性死者58人，女性30人。

報導指出，豪雨在去年夏天重創西日本，造成逾200人死亡，當時也有許多不幸罹難的長者，面對此次災害面臨的類似狀況，當局在疏散和協助的處理再次受到質疑。

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