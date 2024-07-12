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二度翻覆！伊朗巡防艦沉沒港中 技師無奈站「船底」畫面曝光

伊朗薩漢德號9日二度翻覆後完全沉沒於阿巴斯港，技師無奈站在「船底」評估狀況。（圖擷取自社群X）

伊朗薩漢德號9日二度翻覆後完全沉沒於阿巴斯港，技師無奈站在「船底」評估狀況。（圖擷取自社群X）

2024/07/12 11:38

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗海軍「薩漢德號」巡防艦（IRIS Sahand）7日傳進港維修時進水傾覆，回正後9日再傳纜繩斷裂導致二度翻覆，且此次完全沒入水中，相關消息曝光後也令網友大感驚奇。

綜合外媒報導，伊朗海軍「薩漢德號」巡防艦（IRIS Sahand）是該國最先進的軍艦之一，2018年12月起服役，然而繼週日（7）進港維修時船身進水傾覆消息傳出後，週二（9）再傳暫時顧定船艦回正用的纜繩斷裂，薩漢德號二度翻覆，且此次幾乎完全沉沒在阿巴斯港。

漢德號7日首次傾覆時造成多人受傷送醫，兩次事故都被歸因於「技術失誤」，目前船艦損毀狀況正在評估當中，但伊朗官方認為薩漢德號仍有機會可以被「喬正」維修，但無法預估確切的時程。

軍事粉專「抄書性質的戰史研究」對此指出，薩漢德號是伊朗依照其前身──英國原廠出產的MK-5型巡防艦所逆向仿製的船艦，居然能在港內翻覆兩次，其生存能力令人質疑。

據悉，薩漢德號得名自伊朗境內西北部一座壯觀的複式火山，因每年花草繁盛而被稱為「群山之新娘」（bride of mountains）。該名稱在1988年前由伊朗一艘英產MK-5型巡防艦所有。

伊朗薩漢德號巡防艦7日傾覆情況。（圖擷取自社群X）

伊朗薩漢德號巡防艦7日傾覆情況。（圖擷取自社群X）

伊朗薩漢德號巡防艦2021年參與俄羅斯海軍節閱兵。（美聯社檔案照）

伊朗薩漢德號巡防艦2021年參與俄羅斯海軍節閱兵。（美聯社檔案照）

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