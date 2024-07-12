又來了! 4艘中艦現身阿拉斯加外海

美國海岸防衛隊巡邏艦「金波號」在白令海發現數艘中國軍艦，中國軍艦當時位處公海，但在美國專屬經濟區（EEZ）內。（美聯社檔案照）

2024/07/12 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國海岸防衛隊十日表示，巡邏艦「金波號」（USCGC Kimball）在白令海例行巡邏時，發現數艘中國軍艦，中國軍艦當時位處公海，但在美國專屬經濟區（EEZ）內，中國軍艦並宣稱這是「航行自由」行動。與此同時，近日美國為首的環太平洋多國軍演與中俄海軍聯合巡邏，同時在關島東西兩側的太平洋地區展開，使太平洋變成練兵場，對抗味十足。

位美專屬經濟區 中稱航行自由

美聯社十一日報導，美國海防隊在聲明中表示，金波號在阿留申群島的安姆奇特卡海峽（Amchitka Pass）以北約二百公里處，發現三艘中國軍艦；不久後，阿拉斯加科迪亞克海防隊航空站派出的直升機，在安姆奇特卡海峽東北方的安姆克塔海峽（Amukta Pass）以北約一三五公里處，發現第四艘中國軍艦。

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聲明說，這四艘中國軍艦當時「正穿越公海，但仍位於美國專屬經濟區內」。海防隊大西洋指揮部第十七區指揮官迪恩（Megan Dean）表示，「這些中國軍艦當時都在公海活動，符合國際規範」，「我們也現身因應其存在，確保美國的阿拉斯加海域利益不受侵擾」。中國軍艦曾回應美國海防隊的無線電通訊，稱其正進行「航行自由」行動，顯然是仿效美國海軍在南海與台海的行動。

這並非中國海軍艦船首次接近阿拉斯加水域。二○二二年九月，金波號也曾在白令海發現一艘中國○五五型驅逐艦「南昌號」出沒，當時南昌號參與中俄海軍聯合巡邏；二○二一年九月，美國海防隊巡邏艦在距離阿留申群島約八十公里的白令海和北太平洋海域，遭遇中國船隻。

二○二三年夏天，中俄海軍聯合編隊艦數多達十一艘，駛近阿拉斯加海域時，美軍出動四艘驅逐艦和海上巡邏機跟監，強勢回應。

民主專制兩陣營 太平洋軍演

無獨有偶，在美國為首的廿九國正參加環太平洋軍演之際，「美國之音」（VOA）統計，目前在西太平洋菲律賓海域巡邏的中國軍艦，包括航空母艦「山東號」在內至少有七艘，俄羅斯軍艦至少五艘，總計兩大軍事集團共有約五十多艘軍艦，在關島以東和以西展開演習，彼此分庭抗禮唱對台戲。

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