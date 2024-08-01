35年來首見！德國召見中國大使抗議網攻

德國政府針對2021年遭中國駭客網路攻擊一事，召見中國駐德大使抗議。這是德國自1989年天安門事件以來首次召見中國大使。（歐新社檔案照）

2024/08/01 05:35

〔國際新聞中心／綜合報導〕德國外交部7月31日表示，柏林當局針對其聯邦製圖和土地測量局（BKG）2021年遭遇網路攻擊一事所做的調查發現，「中國國家行為者」（state actor）應該對此負責。德國政府已為此召見中國駐德大使，向北京表示抗議。這是德國數十年來首次召見中國大使。

中國和俄羅斯等國常被指控對其他國家發動網路攻擊，但像德國這類聲稱掌握網攻發動者確切證據，並召見當事國大使表達抗議的情況堪稱罕見。德國外交部發言人費雪指出，德國政府上一次召見中國大使，是在1989年六四天安門血腥鎮壓事件之後。目前北京方面尚未對此發表評論。

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今年5月，德國也因為疑似俄羅斯支持的駭客，對德國的國防、航太、資訊科技（IT）企業和德國社會民主黨發動網攻，憤而召回駐俄國大使。

德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）發表聲明指出，根據情報機構提供的可靠情資，駭客侵入個人和企業的終端設備，可斷定此次攻擊是基於間諜行動目標，德方強烈譴責中方這類行為，要求中方克制，避免參與並協助預防類似網攻事件。

費雪也表示，德國政府「以最嚴厲的措辭」譴責這次網攻，呼籲北京停止並預防這類活動再次發生。不過，費雪並未透露中國何人或何種機構應該為此負責。

德國內政部發言人卡爾表示，德國當時成功阻止了網攻行動，並採取全面措施以防止這類事件再次發生。

7月初，澳洲也和「五眼聯盟」（Five Eyes）夥伴，包括紐西蘭、加拿大、美國、英國，加上德國、日本、南韓的安全部門合作，公開指責中國國家資助的駭客組織「先進持續性威脅40」（APT40），對澳洲政府及民間部門持續發動網路攻擊，並公佈其攻擊手法及案例。

德中2國的貿易額高達2753億美元，但德中關係近年來趨於緊張，因為柏林加強保護德國製造業，並試圖降低在經貿上對中國的依賴。俄羅斯入侵烏克蘭之後，美國和歐盟對俄羅斯實施嚴厲制裁，對德國和歐洲能源供應造成嚴重困難，更加速德國在經貿上降低對中國依賴的步伐。

此外，國家安全也成為德國對德中經貿關係考量的重點。今年3月，德國政府批准經濟部的一項禁令，禁止大眾集團向中國船舶工業集團一家子公司出售燃氣渦輪發動機業務，理由正是國安考量，因為燃氣渦輪發動機也可以安裝在軍艦上。

本月稍早，德國政府決定在未來5年內，逐步汰換5G行動通訊系統的華為和中興公司生產和提供的設備，以保護德國網路中樞系統，同時保護公民、公司和國家的通訊安全。

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