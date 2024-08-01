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輸不起！中國體操隊失誤金牌拱手讓日本 小粉紅痛罵漢奸

中國體操男團選手蘇煒德回到座位區後，默默坐在最旁邊的位子，沒有教練或隊友去安慰他。（路透）

中國體操男團選手蘇煒德回到座位區後，默默坐在最旁邊的位子，沒有教練或隊友去安慰他。（路透）

2024/08/01 00:37

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國國家隊以往的強項游泳和體操，在本次巴黎奧運都出現金牌旁落的情況，讓中國網友的玻璃心碎一地，尤其是體操男團賽蘇煒德兩度失誤，將金牌拱手讓給日本隊，更遭網友痛罵為「漢奸」，讓外界對中國人的「狼性」大為傻眼。

中國在本屆巴黎奧運中的傳統金牌熱門項目，均出現失手或成績不如預期的情況。例如，奪金希望之一的「亞洲蝶后」張雨霏，在女子100公尺蝶泳決賽中不敵2名美國選手，只拿下銅牌；中國蛙王覃海洋也只拿下第7名，引發網友批評中國隊因藥檢太頻繁而影響成績。

另一奪金焦點的中國男子體操隊，7月29日決賽時在得分領先的情況下，因替補參賽的蘇煒德在最後一項單槓兩度失誤，讓日本隊以總分多0.532反超前奪金。成爲衆矢之的蘇煒德回到座位區後，默默坐在最旁邊的位子，沒有教練或隊友去安慰他，他在賽後更為此公開道歉。

然而，中國網友並不買帳，大罵蘇煒德連累隊友，要求他退役，更有人質問他是否是日本人，才會把金牌送給日本，「整個比賽過程我以為是日本派來的漢奸呢」，「誰看了全程不罵蘇的都是漢奸」，「滾出中國隊，回日本去吧」，「漢奸，建議嚴查」。

也有網友質疑體操隊的人選安排，「蘇煒德你看他像個練體操的嗎？你看他的手臂，這像個體操隊員應該有的體型嗎。他是替補上場沒錯，但爲什麼要選他上替補呢？國家隊沒人了嗎？」

蘇煒德在賽後關閉「微博」的評論區，連提早發文預判中國隊會奪金的體操金牌得主陳一冰，也遭到網友圍剿。

眼看網路霸凌愈演愈烈，中共機關報《人民日報》趕緊出面降溫，聲稱「渴望金牌，但絕不唯金牌論」，也有人為蘇煒德講話。另一名體操金牌得主李小鵬表示，蘇煒德做爲替補，臨危受命很不容易，希望大家多多鼓勵他。也有網友說，蘇煒德兩次失誤的確不應該，但更不應該的是大家對他的態度，隊友應該給他安慰，但教練或隊友都沒有擁抱他。

知名體育講評員石明謹向自由亞洲電台（RFA）表示，運動員參與奧運之類的重要賽事，要面對極大心理壓力，而中國相較於歐美，更看重金牌和比賽得失，運動員如果比賽成績不佳或有失誤，一定會成爲攻擊的目標。

石明謹說，中國將奧運拿不拿獎牌這件事情，當作整個國家和社會共同的榮耀，因此會產生這種比較強烈的反差。而部分西方國家較重視選手的個人發展，比較不會出現什麼丟不丟臉的輿論風向。

資深政治評論員蔡慎坤也指出，中國網友會在比賽結果不如預期時大罵特罵，與中國多年來的民粹和愛國主義教育有關，將體育比賽與政治和意識形態掛鉤，使愛國憤青用不同的眼光看待奧運比賽的結果，簡單來說就是「輸不起」。

醫師作家蔡依橙也對此發表評論，指出中國選手比賽不只是為了自己，還是為了國家，壓在身上的重量，「太重了」。台灣漸漸走向溫暖支持路線，知道這些選手拚的是自己的人生，「他們比我們更想贏，他們比任何人都更不想輸」。

中國體操男團選手蘇煒德兩度失誤，將金牌拱手讓給日本，遭中國網友痛罵為「漢奸」。（路透）

中國體操男團選手蘇煒德兩度失誤，將金牌拱手讓給日本，遭中國網友痛罵為「漢奸」。（路透）

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