美副國務卿坎貝爾︰美需更多抗中措施

美國副國務卿坎貝爾指出，美國需要採取更多措施來對抗中國，也需要加強造艦能力，否則無法成為21世紀全球海軍強權。（路透檔案照）

2024/08/01 05:30

「加強造艦能力 才能成為21世紀海軍強權」

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國副國務卿坎貝爾七月卅日出席聯邦參議院聽證會，指出無論是在非洲或者其他「全球南方」地區，美國的勢力存在都遠遠落後中國，在確保關鍵礦產、更廣泛如打擊假資訊等特定目標上有失敗之虞，因此美國需要採取更多措施來對抗中國的行動。他也表示，美國需要加強造艦能力，否則無法成為美國所需的廿一世紀全球海軍強權。

請繼續往下閱讀...

「在非洲、全球南方 美國勢力落後中國」

坎貝爾在參院外交關係委員會探討美中戰略競爭的聽證會上指出，與中國的競爭是「現代美國外交面臨的決定性地緣政治挑戰」，競爭最激烈的地區是印太，但是也正愈加全球化，涵蓋戰略技術、商業、軍事等每一領域，「我們需要採取更多措施，得和中國的行動競爭，不僅在他們前瞻戰略上，也在於其企圖在非洲尋求攸關我國產業和技術實力的稀土礦產」。他說，美國因應此挑戰的關鍵因素在於這是兩黨共同目標，也包括與盟邦夥伴的合作。

共和黨議員魯比歐對中國「居全球領先地位的造艦能力」表達憂心。對此，坎貝爾坦言，美中這方面差距「非常令人擔憂」，美國「須做得更好，否則我們將無法成為我們所需的廿一世紀海軍強權」；他指出，印太的任何衝突都將使焦點轉回海、空軍，「必須強化、增加投資、更具創新性、更強悍」，「印太場域需要最強大的海軍和先進長程空中武力」，美國也需要對潛艦計畫投入更多關注。

在外交上，共和黨議員巴拉索認為中國正暗中操弄伊朗、北韓以及俄羅斯當前情勢，令人擔心，中國是要利用美國對烏克蘭、以色列等地問題的投入分身乏術，使中國更容易取得對台灣的控制權。坎貝爾在中俄關係上除呼應先前提過的憂慮之處，也認為中俄正在競爭對北韓的影響力，俄國對北韓採取的某些措施正令中國焦慮，另外，中國也正在北極與俄國競爭；「這些專制國家之間的關係非常複雜」，俄國總統普廷「非常有效地操縱中國，但是我會說，他們都在巧妙地試圖推進自己的利益」。

委員會主席、民主黨議員卡定提到全球南方的重要性，美國需要提供全球南方國家有替代中國的選項。對此，坎貝爾說，在這些國家的關鍵大使職位懸缺「令人感到尷尬」而且「和美國戰略利益背道而馳」，讓這些外交人員就位，「是我們最高優先要務之一」。

針對中國升高其跨國鎮壓行為，以及在聯合國持續擴張影響力，坎貝爾說，這是中國重新定義民主和人權連貫戰略的一環，最終目標是在全球南方大幅加強影響力，「美國真正需要加強的是全球南方國家」，美國國際開發署、國際發展金融公司和外交官要實地展開強而有力的規劃。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法