全球最神秘情報組織！以色列「摩薩德」暗殺史揭秘

2020年11月，伊朗首席核武科學家法克里薩德遭暗殺身亡，咸信出自以色列「摩薩德」之手。（法新社）

2024/07/31 22:23

〔編譯陳成良／綜合報導〕巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）在伊朗德黑蘭遇刺身亡，國際目光再次聚焦於以色列情報及特殊行動局（Mossad，俗稱摩薩德）的海外秘密行動。

摩薩德成立於1949年，長期以來以其高效、隱蔽的海外行動聞名。該機構被認為是世界上最精銳的情報組織之一，其海外暗殺行動尤其引人注目。

請繼續往下閱讀...

1960年代，摩薩德在阿根廷成功綁架納粹戰犯艾希曼（Adolf Eichmann），將其秘密押送回以色列受審，這被視為摩薩德最著名的行動之一。1972年慕尼黑奧運會發生巴勒斯坦武裝分子劫持以色列運動員事件後，摩薩德展開代號「上帝之怒」（Wrath of God）的報復行動。在隨後的數年裡，多名與劫持事件有關的巴勒斯坦人，在歐洲各地遭到暗殺。

1988年，巴勒斯坦解放組織（PLO）高級軍事指揮官瓦齊爾（Khalil al-Wazir），在北非突尼斯被暗殺，普遍認為這是摩薩德的手筆。

2010年，以色列摩薩德特務持假護照喬裝遊客飛往杜拜，扮成網球選手尾隨哈瑪斯武裝部隊創辦人馬布胡赫（Mahmoud al-Mabhouh）進入飯店房間，將馬布胡赫迷昏勒斃，阿拉伯聯合大公國確認為以色列所為後，兩國花了許多年的時間才讓關係修復。

近年來，摩薩德的行動重點轉向伊朗核計畫。2010年至2012年間，多名伊朗核科學家在德黑蘭遭到暗殺，外界普遍認為這些行動與摩薩德有關。2020年11月，伊朗首席核武科學家法克里薩德（Mohsen Fakhrizadeh），在德黑蘭郊外遭遠程遙控機槍擊斃，被視為摩薩德行動的巔峰之作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法