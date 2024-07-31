從難民營到政壇要角 巴勒斯坦悲劇英雄哈尼雅一家60人命喪戰火

哈瑪斯政治領袖哈尼雅命喪伊朗首都德黑蘭。（美聯社）

2024/07/31 15:49

〔編譯陳成良／綜合報導〕巴斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）7月31日宣布，該組織政治局領導人哈尼雅（Ismail Haniyeh）在伊朗德黑蘭遭以色列空襲身亡。哈尼雅的一生充滿戲劇性，從難民營孩童到學生運動領袖，再到巴勒斯坦政壇要角，最終為其信仰和人民獻出生命，成為巴勒斯坦抵抗運動的標誌性人物。

《法新社》報導，1963年，哈尼雅出生於加薩走廊（Gaza Strip）的沙蒂（Al-Shati）難民營。他的家族在1948年第一次以阿戰爭時被迫逃離阿什克倫（Ashkelon），定居加薩。年輕時期的哈尼雅就讀加薩伊斯蘭大學（Islamic University of Gaza），積極參與學生運動，並加入了穆斯林兄弟會（Muslim Brotherhood）的學生分支，展現出其領導才能和對巴勒斯坦人民的熱忱。

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1987年，巴勒斯坦第一次起義（Intifada）爆發，哈尼雅加入了新成立的伊斯蘭抵抗運動組織——哈瑪斯，投身於巴勒斯坦的解放事業。由於積極參與反抗運動，他多次被以色列當局監禁，並在1992年被驅逐到黎巴嫩南部，為期1年。這段經歷更加堅定了他的鬥爭意志，也讓他成為哈瑪斯內部備受尊敬的領袖。

2003年，哈尼雅與哈瑪斯創始人兼精神領袖亞辛（Sheikh Ahmed Yassin）在以色列發動的一次暗殺行動中雙雙倖免於難，但亞辛在1年後遇害。哈尼雅接過領導的重擔，繼續帶領哈瑪斯在艱難的環境中前行。

2006年，哈尼雅領導哈瑪斯在巴勒斯坦議會選舉中意外獲勝，出任巴勒斯坦自治政府總理。然而，哈瑪斯與法塔赫（Fatah）之間脆弱的權力分享安排很快破裂，2007年哈瑪斯武力奪取加薩走廊控制權，哈尼雅持續擔任加薩地區的領導人，抵抗以色列的封鎖和軍事行動。

2017年，哈尼雅當選哈瑪斯政治局領導人，接替邁夏爾（Khaled Meshaal），成為這個巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動的最高領導人。近年來，他主要居住在土耳其和卡達，積極參與外交活動，試圖為巴勒斯坦争取國際支持，打破以色列的封鎖。

在哈瑪斯組織內，哈尼雅被視為務實派，以冷靜的態度和堅定的立場著稱，並與各派系領導人保持良好關係，這也讓他成為哈瑪斯內部團結各方的重要人物。

哈尼雅的一生充滿了鬥爭和犧牲。今年4月，以色列對加薩發動攻擊，他的3個兒子和4個孫子不幸在空襲中喪生。6月，他的姊姊也在一次空襲中遇難。哈尼雅曾表示，自2008年以來，他的家族已有約60名成員在以巴衝突中喪生。

如今，哈尼雅的生命在伊朗畫下句點。哈瑪斯表示，以色列對他的暗殺是對巴勒斯坦人民的宣戰，誓言將進行報復。哈尼雅的離世，無疑是哈瑪斯和巴勒斯坦人民的重大損失，勢必將對巴以局勢和中東地區的穩定造成深遠影響。

2002年2月27日，哈瑪斯創始人兼精神領袖亞辛，在加薩走廊家中，閱讀哈尼雅（右）遞給他的一份文件。（路透）

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