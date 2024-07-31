哈瑪斯政治領袖遇襲亡 巴勒斯坦、伊朗公開譴責

巴勒斯坦總統譴責，並認為「暗殺哈瑪斯領袖哈尼雅，是懦夫的行為和危險的發展」。（路透）

2024/07/31 14:51

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗媒體週三援引伊朗伊斯蘭革命衛隊消息稱，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）於伊朗德黑蘭遭殺害，對此巴勒斯坦總統公開譴責，並認為「暗殺哈瑪斯領袖哈尼雅，是懦夫的行為和危險的發展」；伊朗外交部發言人則稱，「哈尼雅鮮血永遠不會被浪費」。

綜合《CNN》、《以色列時報》報導，針對哈尼雅死亡消息，巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）強烈譴責暗殺哈瑪斯領袖的行為，認為「這是懦夫的行為和危險的發展」，同時呼籲「我們人民的群眾和群眾力量團結起來，面對以色列佔領應保持耐心和堅定。」

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與此同時，伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanaani）表明「哈尼雅鮮血永遠不會被浪費，哈尼耶在德黑蘭殉難，將加深德黑蘭、巴勒斯坦和反抗組織之間牢不可破的聯繫」。土耳其外交部發布聲明提及「殺害哈瑪斯哈尼雅是可恥的暗殺行為」，俄羅斯外交部副部長直指，「哈尼雅遇害是絕對不可接受的政治謀殺」。

《CNN》政治與外交分析師拉維德（Barak Ravid）表示，哈瑪斯政治領袖哈尼雅的死亡，是以軍自雙方開戰以來首次最重大的行動，儘管哈尼雅在軍事層面並不重要，然他負責該組織國際斡旋關係，也是與埃及、卡達等調解人就加薩和停火協議進行談話的關鍵對話人，「哈尼雅遭暗殺將對這些談判產生重大影響」。

伊朗外交部發言人卡納尼表明「哈尼雅鮮血永遠不會被浪費」。（美聯社）

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