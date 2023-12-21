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停火有望？ 哈瑪斯領導人赴埃及展開談判

哈瑪斯領袖哈尼雅20日罕見出訪埃及，消息人士稱，該組織正就新的停火協議展開密集會談。（法新社資料照）

哈瑪斯領袖哈尼雅20日罕見出訪埃及，消息人士稱，該組織正就新的停火協議展開密集會談。（法新社資料照）

2023/12/21 11:19

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）20日罕見出訪埃及。消息人士透露，該組織正就新的停火協議展開密集會談，預計將促使人道援助進入加薩，並釋放更多以色列人質。

據路透報導，哈尼雅長居卡達，通常只在即將取得關鍵進展時，才會親自展開外交行動。哈尼亞上次前往埃及是11月初，以哈雙方隨後宣布了迄今唯一的休戰協議，為期1週。

另一巴勒斯坦武裝團體「伊斯蘭聖戰組織」（Islamic Jihad）同樣在加薩扣押了數名人質。該組織表示，其領導人也將在未來數天訪問埃及，討論結束衝突的可能性。

1名了解談判情況的消息人士稱，各方代表正針對新的休戰協議積極對話，探討巴勒斯坦方面可能釋放的人質名單；及以色列作為回報、可能釋放的囚犯名單。

消息人士稱，以色列堅持要求釋放人質中剩餘的所有女性，和較衰弱的男性；犯下嚴重罪行的巴勒斯坦人，則可能被列入以色列釋放的囚犯名單中。

美國總統拜登（Joe Biden）20日晚間坦言，以哈雙方不會在近日達成第2次人質釋放協議，不過他也補充：「我們仍在推動。」

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