奪金球拍被踩斷！中國一哥王楚欽爆冷輸球 小粉紅出征肇事攝影師

中國桌球一哥王楚欽因主球拍被現場攝影師踩斷，今天（31日）桌球男單32強賽只能拿著備用球拍上陣，結果爆冷敗給世界排名26的瑞典「六角戰士」莫雷加德。（路透）

2024/07/31 20:09

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕甫於巴黎奧運桌球混雙項目奪金的世界球王、中國一哥王楚欽，因主球拍被現場攝影師踩斷，今天（31日）桌球男單32強賽只能拿著備用球拍上陣，結果爆冷敗給世界排名26的瑞典「六角戰士」莫雷加德（Truls Moregardh）。不少中國小粉紅出征砲轟踩壞王楚欽球拍的攝影師，而王楚欽稍早也針對輸球做出回應。

王楚欽昨天（30日）和同樣世界排名第一的孫穎莎在本屆奧運桌球混雙項目決賽以4：2擊敗北韓組合李正植／金琴英，奪下中國在奧運史上首面桌球混雙金牌，但賽後王楚欽的球拍被現場攝影師不慎踩斷，當下王楚欽爆氣，當場與踩壞其球拍的攝影師理論，教練也與奧會工作人員反映此事。

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後來王楚欽受訪時坦承，這件事讓他情緒有點失控，他認為奧運攝影師不該出現這種失誤，不過可能是無意的，發生了也沒辦法，這就是天意，用備用球拍也可以打比賽。不過今天王楚欽在男子單打32強賽拿備拍上陣，以總局數2比4爆冷敗給瑞典選手莫雷加德，無緣男單16強。

王楚欽敗陣的消息曝光後，馬上登上微博熱搜話題，大批小粉紅出征砲轟踩斷王楚欽球拍的攝影師，「看了好氣人啊！世界排名第一的選手，止步32強啊。踩壞人家球拍的記者，你TM沒負罪感嗎？」、「那個踩壞球拍的肇事者也沒出來認錯道歉，敢做不敢當！」、「踩壞人家球拍的攝影師趕快出來道歉，不然詛咒你死全家，也請組委會追責，這是你們工作的失誤」、「王楚欽已經把情緒控制的很好了，要是我就直接跟他們打起來了」、「要不是無良記者不守秩序把運動員拍子踩斷，今天會落得這般田地？」

不過也有理性的中國網友表示，「副拍有一定影響，但肯定也不至於這麼大。王楚欽之前對莫雷加德有壓倒性的優勢，今天氣勢上完全被對方蓋過去了。換球拍更多的應該還是對王楚欽心態上的影響，加之對方確實準備得很充分」、「運動場上本來就沒有絕對勝敗，我們能做的就是替楚欽加油，不要把這次失敗放心上」、「其實副板也是提前準備非常趁手的球拍，從技術的角度沒有影響，但是任何運動員遇到這種事情心裡難免都會有波動」。

王楚欽本人今天賽後受訪則表示，臨時換備用球拍不是輸球的理由，自己在場上發生了很多失誤，才導致今天的失敗。

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