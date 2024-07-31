中俄好兄弟？ 美副卿坎貝爾：普廷非常有效地操縱中國

印有習近平、普廷和昔日蘇聯領導人史達林肖像的俄羅斯娃娃。（法新社檔案照）

2024/07/31 21:25

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）7月30日出席聯邦參議院外交關係委員會聽證會，談到中國與俄羅斯、伊朗和北韓關係，表示中國對俄國的支持，對印太安全構成長期挑戰，但中俄之間也正競爭對北韓的影響力，俄國總統普廷在尋求其自身利益上，「非常有效地操縱中國」。

共和黨議員巴拉索（John Barrasso）在這場有關美中戰略競爭的聽證會上，談到中國對俄羅斯、伊朗和北韓等美國敵對國家的支持，並且可能戰略性地運用這些國家，使其更容易達成控制台灣的目的。

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他說，中國正積極協助俄國和伊朗逃避美國制裁，提供俄國和伊朗發動其戰爭所需的物資、技術和元件，從中國獲得的石油收益正支撐俄國、伊朗的經濟，中國以折扣價購買這些石油也從中得利，「中國是幕後操控伊朗、北韓以及俄羅斯進行其企圖的操偶師」，「令人擔心的是，我們在世界一些地方的投入，不管是在烏克蘭或者在以色列，這都是中國力圖讓我們忙於一些地方的情勢，最終使其更容易拿下台灣，我相信這是他們的其中一個目標」。

對此，坎貝爾在中俄關係上呼應先前提過的憂慮，指中國對俄羅斯和俄國國防工業基礎的支持，不僅改變烏俄戰爭背景，也將對印太地區安全構成長期威脅。但是他也提醒議員，不要淡化在這份關係中的「俄國代理人」。

坎貝爾說，「這些專制國家之間的關係非常複雜」，俄國總統普廷「就算手上的牌很差，也是高手，他有他自己的利益，在這方面他非常有效地操縱中國，但是我會說，他們都在巧妙地試圖推進自己的利益」。

他表示，美國的盟邦關係更深刻，「是大幅度基於民主」，而前述這些國家領導人「常常在微妙地操縱彼此」，例如中俄正在競爭對北韓的影響力，俄國對北韓採取的某些措施正令中國焦慮，另外，中國也正在北極與俄國競爭，「雖然這不表示這兩國有分歧或鴻溝，但是意味著這些對我們不滿的國家之間複雜外交關係，我們與他們往來時需要記住這一點」。

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