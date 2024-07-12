監視共軍演習 日艦一度進入中國領海

涼月號是日本秋月級護衛艦的第3艘，全長150.8公尺，滿載排水量6800噸，2014年服役。（美聯社檔案照）

2024/07/12 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京十一日報導〕多家日本媒體報導，日本海上自衛隊護衛艦「涼月號」，本月四日在台灣北方的東海海域對中國人民解放軍演習進行監視時，一度進入中國浙江省外海的中國領海，遭到中方警告，此舉相當罕見。日本政府發言人林芳正十一日在例行記者會中表示，由於詳情與自衛隊的運用有關，他不便置評。

中要求徹查 日：技術性失誤

中國外交部則聲稱，日方已對此事做出說明，稱是「技術性失誤」；中方對此提出嚴正交涉，要求徹查此事，承諾類似事件不再發生。

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包括日本放送協會（NHK）、共同社等多家日媒都引述消息人士報導，本月四日中國海軍舉行飛彈演習，涼月號執行監視任務，一度進入中國領海。中方船艦反覆要求涼月號駛離，但涼月號仍在中國領海加速航行，約廿分鐘後才駛出領海。

NHK報導，鹿兒島縣和沖繩縣尖閣諸島（釣魚台列嶼）經常有共軍船艦反覆航行於日本領海，但海自護衛艦航行於中國領海實屬罕見，防衛省正調查事發經過。報導也指出，依聯合國海洋法公約（UNCLOS）的「無害通過權」，各國船舶可在不危害沿岸國的安全下通過領海，涼月號的航行並未違反國際法，但根據中國國內法，這種情況必須事前獲得許可，涼月號這次航行並未在事前通知中國。

涼月號過去曾多次參與索馬利亞附近亞丁灣等海域的海盜打擊任務，由於中國海上擴權行為活躍，涼月號被賦予負責中國航空母艦「遼寧號」等的監視任務。涼月號原定本月中旬後參加在青森縣和秋田縣舉辦的活動，並開放給民眾參觀，但受到此事影響，主辦單位已決定更換別艘護衛艦或取消活動。

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