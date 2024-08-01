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中東局勢再升溫！ 納坦雅胡：以色列對敵人造成「毀滅性打擊」

以色列總理納坦雅胡發表全國談話，強調以色列近期給予敵人「毀滅性打擊」。（美聯社）

以色列總理納坦雅胡發表全國談話，強調以色列近期給予敵人「毀滅性打擊」。（美聯社）

2024/08/01 09:34

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中東局勢近期再度緊張，以色列7月30日空襲黎巴嫩首都貝魯特，宣布擊斃真主黨（Hezbollah）最高階指揮官舒庫爾（Fuad Shukr），而巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）政治局主席哈尼耶（Ismail Haniyeh）7月31日傳出在伊朗遭遇空襲身亡。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）31日在兩人死亡之後發表全國談話，強調以色列給予敵人「毀滅性打擊」，強調以軍擊斃舒庫爾，但是關於哈尼耶之死，納坦雅胡則是隻字未提。

綜合外媒報導，納坦雅胡在電視演說中提到，以色列過去這段時間給予敵人毀滅性打擊，包括3週前襲擊哈瑪斯軍事指揮官戴夫（Mohammed Deif），2週前長途奔襲葉門叛軍「青年運動」武裝組織（Houthi，另譯為胡塞武裝），這是以色列空軍發動的最遠攻擊之一，而30日以色列擊斃真主黨最高階指揮官舒庫爾。

納坦雅胡強調，以色列未來正面臨充滿挑戰的日子，來自貝魯特的威脅浮現，「我們已經準備好應對任何狀況」。納坦雅胡表示：「我們將對任何傷害我們的人、任何屠殺我們孩子的人、任何謀殺我們公民的人、任何傷害我們國家的人算帳，他們將流血、付出代價。」

針對哈瑪斯政治局主席哈尼耶之死，納坦雅胡在演說中則隻字未提，以色列方面沒有證實也沒有否認以國是哈尼耶之死的幕後黑手。

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