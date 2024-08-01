「血債血償」以色列稱擊斃真主黨指揮官

美國在2017年以涉及1983年貝魯特美國陸戰隊營區炸彈攻擊事件為由，懸賞500萬美元緝捕舒庫爾。（路透檔案照）

2024/08/01 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕以色列七月卅日空襲黎巴嫩首都貝魯特，宣布擊斃真主黨（Hezbollah）最高階軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr），成為真主黨和以色列交火十個月來喪命的最高層級指揮官。以國軍方指控，舒庫爾必須對日前戈蘭高地攻擊事件造成十二名兒童和青少年喪生負責。

以色列指控真主黨廿七日發射伊朗製Falaq-1火箭，攻擊以色列佔領的戈蘭高地德魯士族（Druze）村莊一處足球場，但真主黨否認與此事有任何關聯。

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以軍發言人哈加里發表聲明指出，六十二歲的舒庫爾是真主黨對邁季代勒沙姆斯（Majdal Shams）屠殺事件的指揮官，也是真主黨領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）的得力助手和顧問，策劃指揮攻擊行動，「多年來殺害了無數以色列人和外國人」。

以軍說，自加薩走廊戰爭爆發以來，舒庫爾即指揮真主黨對以色列發動攻擊，負責大部分最先進武器，包括精準導向飛彈、巡弋飛彈、反艦飛彈、長程火箭和無人機等。以色列國防部長葛朗特指稱，舒庫爾「雙手沾滿許多以色列人的鮮血」，將他正法是「血債血償」。

舒庫爾遭美列恐怖份子 懸賞1.6億

黎巴嫩安全部門消息人士表示，舒庫爾在位於哈瑞芮克（Haret Hreik）地區的真主黨諮議會（Shura Council）附近遇襲，身受重傷。真主黨卅一日表示，舒庫爾是在貝魯特南部郊區的一棟建物中遭以軍空襲鎖定，目前情況不明，仍在等待救援團隊回報結果。但某個中東國家的高層安全消息人士證實，舒庫爾在以軍空襲下傷重不治。此外，空襲也造成三名平民喪生，包括一名婦女和兩名兒童。

一九八二年以色列入侵黎巴嫩後，伊朗資助成立什葉派激進民兵組織真主黨，舒庫爾即為創始成員之一。他與真主黨已故軍事指揮官穆尼耶（Imad Mughniyeh）關係密切，穆尼耶於二○○八年在大馬士革遭暗殺，舒庫爾此後在真主黨的地位變得更為重要。

一九八三年，位於貝魯特的美國陸戰隊營區遭炸彈攻擊，導致二四一名美軍人員死亡，據信舒庫爾為策劃攻擊的核心人物之一，美國因而將舒庫爾列入恐怖份子通緝名單，二○一七年懸賞五百萬美元（約一．六億台幣）緝捕。

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