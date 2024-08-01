中東很有事 哈瑪斯領袖伊朗遇襲亡

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」政治領袖哈尼耶在伊朗疑似遭以色列襲擊身亡，震驚國際社會。（路透檔案照）

2024/08/01 05:30

哈瑪斯「誓言報復以色列」 阿巴斯定調「暗殺」

〔編譯陳成良／綜合報導〕巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」政治局主席哈尼耶（見圖，路透檔案照）驚傳在伊朗首都德黑蘭遭遇空襲身亡，哈瑪斯直指以色列是幕後黑手，誓言報復。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯將此事件定調為「暗殺」，加劇以巴之間的緊張對峙。伊朗最高領導人也揚言報復，譴責以色列意圖分裂穆斯林世界，為原本就動盪不安的中東局勢增添更多不確定性，全面衝突的陰影籠罩著整個地區。

請繼續往下閱讀...

哈尼耶赴伊總統就職典禮 飛彈深夜擊中住所

哈瑪斯表示，哈尼耶和保鑣七月卅一日凌晨在德黑蘭遇襲身亡，哈尼耶前一天才參加伊朗新總統裴澤斯基安的就職典禮。沙烏地阿拉伯「阿拉伯衛星電視台」引述消息人士報導稱，一枚飛彈於當地時間凌晨二時擊中哈尼耶住所，他與保鑣一同身亡。

以色列尚未對此事件發表評論，但自去年十月七日哈瑪斯襲擊以色列南部造成重大傷亡後，以色列誓言要殺死哈瑪斯領導人。這次暗殺行動前數小時，以色列甫在黎巴嫩首都貝魯特襲擊一棟大樓，殺害伊朗盟友真主黨一名高層指揮官，報復上週末的戈蘭高地火箭襲擊事件。

哈瑪斯指控整起事件的幕後黑手是以色列，並誓言報復；其發言人強調，失去哈尼耶不會影響組織運作，哈瑪斯在過去經歷過多次危機和領導人遇刺後都變得更加強大。

伊朗最高領導人哈米尼也誓言將對哈尼耶之死展開報復，並宣布全國哀悼三天。他強調，哈尼耶是「尊貴客人」，在伊朗國土上殉難，「我們有責任為他尋求血債血償」。阿巴斯譴責哈尼耶被殺是「懦夫行為」，巴勒斯坦各派系在以色列佔領的約旦河西岸全境發動大罷工和抗議遊行。

伊拉克、土耳其、俄羅斯、中國和卡達等國紛紛譴責。美國反應相對謹慎，國務卿布林肯強調，「美國不知道也未參與」這起事件，當務之急仍是實現停火。美國防長奧斯汀則強調，希望透過外交途徑解決以黎邊境問題，並認為戰爭並非不可避免。

然而，局勢升級令國際憂慮。持續調解停火的卡達總理穆罕默德質疑，「當一方暗殺另一方的談判代表，談判怎麼能成功？」一位要求匿名的西方外交官警告，德黑蘭和貝魯特的雙重襲擊幾乎「扼殺」加薩停火希望，可能將中東推向「毀滅性的區域戰爭」。

六十二歲的哈尼耶在組織內部地位舉足輕重，自二○一九年離開加薩走廊以來，一直流亡於卡達。然而，加薩走廊的哈瑪斯最高領導人是辛瓦爾，他被認為策劃去年對以色列的襲擊。

美聯社報導，以色列長年來被指暗殺伊朗核計畫相關人士，二○二○年，伊朗首席核武科學家法克里薩德遭襲擊身亡，為此類行動最著名案例。儘管以色列通常不對該國情報及特殊任務局（Mossad，俗稱摩薩德）的行動置評，但這些暗殺普遍被視為以色列遏制伊朗核計畫的策略之一。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法