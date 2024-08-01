陳修將落跑了！虐死女友判10年10月 未報到入監人間蒸發

「76行者遺體修復團隊」前總召集人陳修將。（資料照）

2024/08/01 18:31

〔記者陳冠備／彰化報導〕「76行者遺體修復團隊」前總召集人陳修將懷疑小18歲的胡姓女友跟他人有染，醋勁大發虐死她，今年4月被最高法院依傷害致死罪判處有期徒刑10年10月定讞，30萬元交保，5月底到案執行卻遲遲未到案，檢方7月向法院聲請沒收保證金，29日裁定沒收，將於明天發布通緝。

裁定文內容指出，陳修將犯傷害致死案件，經彰化地院指定保證金30萬元，具保人楊女繳納保證金後，將受刑人停止羈押釋放。因受刑人逃匿，並已通知具保人而未果，依刑事訴訟法第118條第1項、第119條之1第2項、第121條第1項規定，聲請沒入具保人繳納保證金及實收利息。

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裁定文內容也指出，陳修將停止羈押釋放後，應依其住居所合法傳喚，無正當理由不到，但檢方拘提、通知具保人帶同到案皆未果，足認陳修將顯已逃匿，彰化地檢署聲請裁定沒入具保人已繳納之保證金及實收利息，應予准許。

對此，彰化地檢署說，陳修將案經三審定讞，檢方於5月31日依法通知到案執行，陳修將未到，檢方再於6月4日發出拘票，拘提時間到6月24日，經執行機關回覆拘提未獲，檢方再於7月向彰化地方法院聲請沒收保證金，7月29日裁定沒收，檢方收到裁定文後於明天發布通緝。

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