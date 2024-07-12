警告北韓！ 韓美領袖發表「核威懾」聯合聲明

南韓總統尹錫悅（右）和美國總統拜登（左）11日共同發表了《韓美關於朝鮮半島核威懾核作戰方針聯合聲明》。（歐新社）

2024/07/12 12:51

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北大西洋公約組織（NATO）近日在華盛頓舉行峰會，南韓總統尹錫悅和美國總統拜登（Joe Biden）11日趁勢舉行雙邊會談。兩國領導人在會上發表《韓美關於朝鮮半島核威懾核作戰方針聯合聲明》，並指出，若北韓對南韓發動任何核攻擊，都將面臨「立即、果斷、壓倒性」的反制措施。

據《韓聯社》報導，韓美領導人11日在會上重申雙方去年發表的《華盛頓宣言》（Washington Declaration），並進一步發表《韓美關於朝鮮半島核威懾核作戰方針聯合聲明》，誓言堅決應對北韓核挑釁。

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尹錫悅表示，南韓的一切軍事力量將為鞏固韓美同盟的聯合防衛做出重要貢獻，韓美以此為基礎，打造了「一體化延伸威懾」體系；拜登則稱，美國將憑藉包括核武在內的所有軍事力量，達成對南韓的延伸威懾承諾。

雙方表示，韓美「核諮商小組」（NCG）成立以來取得進展，見證了兩國是真正的全球全面戰略同盟；兩國的共同防禦關係較以往任何時候都更緊密；兩國高度關切朝鮮半島的和平穩定及完全「無核武化」進程。雙方還一同評價，稱NCG持續為落實《華盛頓宣言》、加深韓美延伸威懾的合作發揮作用，並遏制了北韓對核不擴散體系的威脅。

雙方商定今後將推動NCG各項工作迅速開展，包括擴大保密程式和情報共享、緊急狀態的核協商程式、核武及戰略計畫、緊急狀態時南韓常規武器為美國核作戰提供支援等。

南韓國家安保室第一次長金泰孝在記者會上補充，此前的延伸威懾由美國決定並提供；如今則升級為南韓軍方投入組織、人力和武器，與美方核武共同參與的「一體化延伸威懾」。

金泰孝說，明文規定美國核武將執行北韓核威攝並應對相關任務，尚屬首次，這意味著韓美同盟的基礎「從常規武器升級到核武」。

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