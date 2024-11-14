血腥復仇！塔利班執行死刑 家屬開三槍處決兇手

11月13日，阿富汗帕克提亞省加德茲市一足球場，大批民眾目睹塔利班公開處決一名謀殺犯後，紛紛離去。（法新社）

2024/11/14 13:08

〔編譯陳成良／綜合報導〕阿富汗塔利班（Taliban）當局13日公開處決一名謀殺犯，並由受害家屬親自行刑。這是塔利班自2021年8月掌權以來第六起公開處決，數千名民眾目睹了這場行刑。

英國《每日郵報》報導，處決於國東南部帕克提亞省（Paktia）首府加德茲（Gardez）一座足球場內舉行，行刑過程中，受害者家屬以三槍射擊犯人胸口，執行死刑。被處決的男子名為阿薩德（Mohammad Ayaz Asad），他因殺害卡塔爾（Habibullah Saif-ul-Qatal）而被判死刑。

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阿富汗暨塔利班最高領袖艾昆薩達（Hibatullah Akhundzada）簽署了行刑命令。當地省長辦公室事先在社群媒體上發布通知，邀請民眾觀刑，現場也聚集了塔利班高層官員，顯示塔利班對此類處決的重視。

據阿富汗最高法院聲明，此案經三級軍事法庭嚴格審理後做出判決。儘管受害者家屬可選擇赦免，但他們選擇執行死刑。塔利班政府強調依循伊斯蘭法，並要求法官執行「以牙還牙」（qisas）等伊斯蘭律法懲罰。

自塔利班重新掌權後，公開處決雖不如1996年至2001年首次執政期間頻繁，但仍時有發生。2022年2月，塔利班曾在一週內在不同省份執行三起公開處決，主要針對謀殺罪犯。當時受刑者在東部加茲尼市（Ghazni）和北部喬茲詹省（Jowzjan）被以多槍擊中背部處決。

塔利班對盜竊、通姦等罪行也實施嚴厲體罰，例如鞭刑。這反映了塔利班自蘇聯撤兵後的極端意識形態及對社會秩序的重視。

此舉引發國際人權組織的批評。聯合國和國際特赦組織（Amnesty International）等組織譴責塔利班濫用死刑及體罰，並呼籲改善阿富汗人權。

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