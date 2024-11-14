超衰！中國男被誤認成獵物遭槍擊亡 獵人隔天尋短

中國湖南省1名男子在捕魚時，疑似被誤認成獵物，遭槍擊後身亡。示意圖。（圖擷自網路）

2024/11/14 13:09

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖南省1名男子在捕魚時，疑似被誤認成獵物，遭槍擊後不治身亡。

綜合中媒報導，事件發生在中國湖南省衡南縣。知情人士稱，11月1日晚間，死者在寶蓋鎮野塘捕魚，附近有3名獵人，其中1人把死者誤認成獵物開槍，子彈從鎖骨下方竄入肺部。

請繼續往下閱讀...

知情人士稱，3名打獵者是外地人，事發當天他們駕車至當地打獵。開槍者已在事發隔日自戕身亡，另2名獵人則被警方逮捕。

寶蓋鎮長祝載舟受訪表示，事發後已對死者家屬進行慰問、幫助。

死者的1名友人透露，死者姓王，年僅27歲，平時從事房屋裝修工作，父親早逝，家裡還有年邁的奶奶、母親、妻子和2個小孩，是家中的經濟支柱。

1名家屬指出，經公安部門調查，王男是被熱像儀鎖定後，遭子彈打中。衡南縣花橋鎮政府人員告訴媒體，其中1名持槍者是花橋鎮人，事發後此人自戕，當地派出所已介入處理。

今年1月，中國湖南省株洲曾發生類似事件。湖南株洲淥口區朱亭鎮1名何姓村民，疑被獵人誤認成獵物開槍射殺。死者63歲，是朱亭鎮長遠村居民。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法