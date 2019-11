天降橫禍！英國倫敦劇院天花板崩塌 疏散約1100人

2019-11-07 13:48:47

〔即時新聞/綜合報導〕英國倫敦的皮卡迪利劇院(Piccadilly Theatre)昨日晚間發生天花板崩塌意外,造成5名觀眾受輕傷,劇院約疏散1100名觀眾,所幸事件並無造成重大傷亡。

綜合媒體報導,當地皮卡迪利劇院昨晚正在上演《推銷員之死》,不過8點左右,劇院的天花板竟突然崩塌,戲劇也被迫中斷,造成約5名觀眾輕傷,並疏散約1100名觀眾,所幸此事並無造成重大傷亡,所有人員平安撤離。

據悉,記者馬丁(Martin George)恰巧當時他也坐於席間,他指稱,演出開始10分鐘後,劇院傳出輕微滴答聲,引得觀眾四處張望,幾分鐘後滴答聲愈加頻繁,聽起來像水從天花板滴下來,接著有觀眾開始移動,最後聲音大到大家都起立離開,就在這時,高約3至4公尺的天花板就從天而降。

