天降橫禍！英國倫敦劇院天花板崩塌 疏散約1100人

英國倫敦的皮卡迪利劇院（Piccadilly Theatre）昨日晚間發生天花板崩塌意外，造成5名觀眾受輕傷，劇院約疏散1100名觀眾。（圖擷取自推特）

2019-11-07 13:48:47

〔即時新聞／綜合報導〕英國倫敦的皮卡迪利劇院（Piccadilly Theatre）昨日晚間發生天花板崩塌意外，造成5名觀眾受輕傷，劇院約疏散1100名觀眾，所幸事件並無造成重大傷亡。

綜合媒體報導，當地皮卡迪利劇院昨晚正在上演《推銷員之死》，不過8點左右，劇院的天花板竟突然崩塌，戲劇也被迫中斷，造成約5名觀眾輕傷，並疏散約1100名觀眾，所幸此事並無造成重大傷亡，所有人員平安撤離。

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據悉，記者馬丁（Martin George）恰巧當時他也坐於席間，他指稱，演出開始10分鐘後，劇院傳出輕微滴答聲，引得觀眾四處張望，幾分鐘後滴答聲愈加頻繁，聽起來像水從天花板滴下來，接著有觀眾開始移動，最後聲音大到大家都起立離開，就在這時，高約3至4公尺的天花板就從天而降。

Ceiling collapsed at Piccadilly Theatre before #DeathOfASalesman , but @WendellPierce is undeterred! ???? pic.twitter.com/aoJVMXYUaT — Molly Brean （@amerikanskaya） 2019年11月6日

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