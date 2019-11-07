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港警子女又獲優遇！繳交申請表即可赴中國9縣市升學

香港警察隊員佐級協會日前向警察會員發信告知，有興趣安排子女到中國升學的會員，只要在時限內繳交申請表，即可在2020春季或秋季赴中國等9個縣市升學。（圖擷取自協會官網）

香港警察隊員佐級協會日前向警察會員發信告知，有興趣安排子女到中國升學的會員，只要在時限內繳交申請表，即可在2020春季或秋季赴中國等9個縣市升學。（圖擷取自協會官網）

2019-11-07 14:29:00

〔即時新聞／綜合報導〕香港警察隊員佐級協會日前向警察會員發信告知，有興趣安排子女到中國升學的會員，只要在時限內繳交申請表格，即可在2020春季或秋季赴中國等9個縣市升學。

《香港01》報導指出，佐級協會5日向會員發信指稱，協會早前走訪中國多所學校，與各級政府官員磋商，現已取得實質結果，信函表示，若有興趣安排子女於明年在中國升學，可以繳交入學意願申請表，2020春季或秋即可赴中國升學，申請書涵蓋範圍為幼兒園至中學，學校則遍布9個城市，包括廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門和肇慶；截止日期到11日中午12點。

不過，該信件亦重申，此升學意願申請，是「基於會員及其子女福祉的安排，本協會及任何協助籌備的工作人員均不涉任何利益」，指所有學費安排均是校方與會員的私人事宜。不過，這並非第一次給港警們優遇，在此之前，佐級協會也曾宣告將於肇慶建設「肇慶香港城」，供會員可於退休後「團購」買房。

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