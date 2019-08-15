「反送中」延燒北京？權貴名車佔急救道 刪文引反思

2019-08-15 23:20

〔即時新聞／綜合報導〕日前《環球時報》記者付國豪在香港機場被群眾包圍時說了一句「我支持香港警察 你們可以打我了」，獲得中國媒體瘋傳，付國豪也受封為「英雄」。沒想到，昨（14）日北京婦產醫院外發生的一起，車號為「京A88519」的白色勞斯萊斯轎車的違停案件，卻讓付國豪的那句「豪語」，變形為「我支持北京警察 你們可以刪博了」、「我支持京A88519車主！你們可以打我了」。

綜合中國媒體報導，該輛車的車主，疑似因排隊問題與保安發生糾紛，因而違停在緊急通道上超過一個小時。在警方到達後，車主依然不肯移車，並稱每次到醫院都是走緊急通道，甚至還囂張地當場撕毀罰單。

根據中國「澎派新聞」報導，由於日前在重慶才發生保時捷車主當街罵人、甩人巴掌，而使得其任職於派出所的所長丈夫遭到免職，而此次開著代表「京城權貴階層」的「京A8」開頭車牌的車主事件，也格外引人注目。

而在中國微博上，對於「京A88519事件」的討論，有大量相關影片以及發文遭到刪除以及禁止評論。中國網友遂將付國豪所說的「我支持香港警察 你們可以打我了」，改為「我支持北京警察 你們可以刪博了」、「我支持京A88519車主！你們可以打我了！」、「我支持北京警察，你現在可以用勞斯萊斯撞我了」、「我支持北京交警，你們可以刪視頻了」等。

而這起事件，也意外使中國網友對於「香港反送中運動」有了新一層的理解。有網友表示，「這就是我們處在國度的真實寫照，香港學生遊行拒絕的不就是不要發生這些嗎。我們還趾高氣昂的罵那些學生？」；「開始不理解香港廢青們，現在明白了」；「理解廢青了」；「我覺得我們是不是錯怪廢青了」；「罵香港安全啊，罵這個想想還是算了」；「所以，言論自由是不能隨便給我們的」。

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