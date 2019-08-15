「一國兩制」壽終正寢？ 傳北京擬將香港改為直轄市

2019-08-15 16:51

〔即時新聞／綜合報導〕外界判斷「北戴河會議」應已落幕，近來許多消息也在網路上傳開。今日有媒體報導，為解決香港抗爭問題，北京當局有可能考慮，直接宣布將香港改為直轄市，讓「一國兩制」壽終正寢，成為標準的「一國一制」。

「信傳媒」引述「權威消息」指出，如果北京直接宣布香港成為中國的直轄市，後續將盡快取消香港特區身分證以及護照，一律換發中華人民共和國身分證和護照。報導指，此舉是因為北京當局認為目前持有多國護照的香港人，是「港獨」的主力軍。

在金融體制方面，將由負責中國央行任務的中國人民銀行接管香港金管局，改組香港稅務體制。廢除港幣，同時也取消目前發行港幣的匯豐以及渣打銀行的發行貨幣的權利，並按國際港幣匯率兌成人民幣。

在警察體系方面，北京當局考慮，由武警總部直轄的部隊入駐香港，從廣東抽調萬名人民警察加入香港警隊，直屬公安部；並從各地抽調2000名人力入駐海關，直屬海關總署。

在政府體制方面，由現行的中聯辦代行中央權責，並將成立中共香港市委、人大、政協等，以取代香港現行特區政府體制。另外，也擬抽調500名人力加入香港廉政公署，廉政公署則直屬監察部。

而在教育方面，北京擬由教育部規劃，從中國抽調5000名教職員入駐香港各級學校，停用香港現行教科書，統一改為廣東省教材。

而在體制轉換的過渡期，將暫停中國人入港旅遊，以免讓中國人接觸到，香港人在完全併入中國的階段，所產生的抗拒反應，或成為協助敏感人士逃離香港的接應。

知情人士表示，香港倘若成為中國第5個直轄市，屆時很可能不再有「中國香港」的對外稱謂、代表、席次等特殊地位，也無需再製定《逃犯條例》，「一國兩制」壽終正寢，成為標準的「一國一制」。

報導指出，習近平急於「收回香港」，應該是遭遇內憂外患。內憂主要是江澤民派系，而外患則是以美國為首的西方國家。也有一說是，此一提議是由解放軍的鷹派提出，在不考慮香港經貿發展下，所做的最快、最直接的處置。

台灣方面的兩岸人士表示，「今日香港、明日台灣」，也適用於北京中南海高層。因為如果「一國兩制」徹底崩解，而世界各國仍不敢插手，且中國的整體經濟或在世界的地位也沒有大開倒車，北京當局就會在台灣複製此一模式。報導指，中國向來不太顧及香港與台灣，如果各國只是打嘴炮，中國將會放膽統一台灣。

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