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印中關係低迷 莫迪不出席上海合作組織峰會

印度總理莫迪（左）不出席上海合作組織峰會，由外交部長代表赴會，意謂不會與中國國家主席習近平（右）實體會面。（美聯檔案照）

印度總理莫迪（左）不出席上海合作組織峰會，由外交部長代表赴會，意謂不會與中國國家主席習近平（右）實體會面。（美聯檔案照）

2024/07/02 18:29

〔中央社〕印度外交部今天宣布，外交部長蘇杰生將代表印度參加上海合作組織峰會，意味著印度總理莫迪將不會與中國國家主席習近平實體會面。因兩國邊界爭議，印中關係持續處於低谷。

上合組織4日將於哈薩克首都阿斯塔納（Astana）召開第24屆領袖會議。印度外交部今天宣布，蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）將帶領印度代表團與會。

印度外交部表示，印度在上合組織的優先倡議是安全、經濟合作、連通度（connectivity）、團結、尊重主權和領土完整，以及環境保護。

本屆上合峰會預計將檢視多邊合作情況與前景，領袖們將討論區域及國際重要議題。據外電報導，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）將出席，習近平則已經抵達阿斯塔納。

印度國會下議院最近開議，莫迪（Narendra Modi）政務繁忙。也有觀察人士認為，莫迪缺席可能與印中關係低迷有關。

印中因2020年6月邊界衝突，外交關係直到現在仍處於低谷，兩軍在邊界布有重兵對峙。許多智庫學者原本希望觀察莫迪與習近平在上合峰會互動，評估印中關係動向。

上一屆上合峰會由印度主辦，以視訊方式舉行。

自從邊界衝突發生後，莫迪與習近平雖曾在2022年20國集團（G20）峰會、2023年金磚國家（BRICS）峰會等國際場合簡短寒喧或交談，但不曾舉行正式的雙邊會議。

除了中國以外，印度與鄰國巴基斯坦同樣關係不睦。巴基斯坦總理夏巴茲．夏立夫（Shehbaz Sharif）將出席本屆上合峰會。

上合組織由中國與俄羅斯發起，成立於2001年。除了中俄兩國，會員國還包括印度、伊朗、哈薩克、吉爾吉斯、巴基斯坦、塔吉克和烏茲別克。

白俄羅斯預計今年將加入上合組織，成為第10個正式會員國。

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