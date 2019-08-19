反送中》集會非法、示威被打 香港自由倒退至中國水平！

2019-08-19 17:18

〔即時新聞／綜合報導〕香港連登討論區會員於反送中期間發起「民間記者會」，主要是用來對抗政府的新聞發布會。民間記者會今（19日）召開第5次，痛斥港府與港警將集會活動非法化、逮捕並痛毆示威者，無疑是讓香港自由倒退至中國水平，因此民間記者會呼籲香港人必須站出來抵抗，否則就會像中國13億人一樣被關在極權的牢籠裡。

據《立場新聞》報導，本次民間記者會主題為「公民權利大倒退」，發言人之一的王先生直言，過去他們以為人權自由是受到《基本法》保障的，那些遊行集會被禁止的事情只會在中國出現，沒想到現在才如夢初醒，原來香港沒有真正的民主自由，可以說和中國沒什麼兩樣。

王先生指出，昨日民陣申請遊行時，港警拒絕批准「不反對通知書」，導致170萬抗議民眾擠在維園，可見港警全然沒有履行維護市民集會安全的責任，反而是利用「反對通知書」來暴力鎮壓示威者。

民間記者會表示，港警以不人道的方式對待被捕民眾，從大量新聞畫面中就可以看到，例如警方將人壓制在地上後，竟把抗議者的臉龐用力與地面磨擦，導致市民門牙斷落血流滿面，這根本已是在使用酷刑。

另外，被捕民眾的各種權利也遭侵害，港警往往會將人送到距離事發地點相當遙遠的地方拘留，讓家屬和律師根本不知道被捕民眾在哪裡。港警甚至還會百般阻擋家屬和律師與拘留人士會面，並使用武力與言語威脅。以上種種，從《香港人權法案條例》來看完全已違反人權。

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