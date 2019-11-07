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Twitter前員工涉當阿拉伯「社群間諜」監控逾6千用戶

社群平台Twitter驚傳2名前員工涉嫌擔任阿拉伯的社群間諜。（路透）

社群平台Twitter驚傳2名前員工涉嫌擔任阿拉伯的社群間諜。（路透）

2019-11-07 10:10:14

〔即時新聞／綜合報導〕全球知名社群平台Twitter爆出2名前員工涉嫌擔任沙烏地阿拉伯的「社群間諜」，取得一些不滿沙國王室的Twitter用戶資訊，這2名前員工與中間人將被起訴。

《BBC》報導，Twitter前員工，艾哈邁德·阿布阿莫（Ahmad Abouammo）與阿里·阿爾扎巴拉（Ali Alzabarah）日前被起訴和中間人阿拉伯人艾哈邁德·阿爾穆泰里（Ahmed Almutairi）串通從事間諜活動，不法取得「不滿王室」的用戶資訊。

這2名前Twitter工程師因被阿拉伯特工「招募」，他們被指控在2015年間，查看了超過6千名Twitter用戶的個人數據。調查人員指出，目前阿里已經帶著妻兒和阿爾穆塔里逃往阿拉伯，阿布阿莫則已被當局羈押。

Twitter表示，公司非常重視用戶隱私，也嚴格限制員工取得用戶個資，公司了解許多使用本平台發表觀點的用戶，存在一定的危險性，但平台將會盡力保護他們的隱私。

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